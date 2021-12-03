Впервые два орбитальных аппарата "поговорили" между собой и обсудили погоду на Марсе

В Европейском космическом агентстве нашли новое применение для приборов орбитальных космических аппаратов, которые вращаются вокруг Красной планеты.

Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) решили использовать радиообуродование на борту космических аппаратов Mars Express и Trace Gas Orbiter для изучения атмосферы Марса, сообщает Hackaday.

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На радиосигналы влияет окружающая среда, через которые они проходят. При передаче сигналов они изменяются. При передаче данных с одного орбитального аппарата на другой, можно судить по изменения сигнала о состоянии атмосферы Марса.

Теоретически это просто, но, чтобы реализовать это на практике, инженерам из ЕКА пришлось много поработать. Потому как радиооборудование на аппаратах Mars Express, и Trace Gas Orbiter создано только для того, чтобы быть ретранслятором информации, которую они получают от аппаратов на поверхности Марса. И не только тех, которые они сами доставили на Красную планету. Именно поэтому, инженерам удалось перепрограммировать приборы, чтобы аппараты установили связь между собой.

Эти орбитальные аппараты были запущены с разницей в больше, чем 10 лет, но им впервые удалось "пообщаться" друг с другом. Но в ближайшем будущем "разговор о погоде" будет прерван, потому как Trace Gas Orbiter будет сосредоточен на выполнении своих главных задач.

Эта успешная передача данных между орбитальными аппаратами открывает новые возможности в исследовании атмосферы Марса, говорят в ЕКА, но каким именно будет продолжение этого эксперимента пока не ясно.

Mars Express

[ + – ] Орбитальный аппарат Mars Express во время испытаний на Земле Фото: wikipedia

Запущен с Земли в 2003 году;

Период обращения – 7,5 часов;

Стоимость – 300 млн евро.

Trace Gas Orbiter

[ + – ] Прототип орбитального космического аппарата Trace Gas Orbiter Фото: wikipedia