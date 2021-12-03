Уперше два орбітальні апарати "поговорили" між собою та обговорили погоду на Марсі

У Європейському космічному агентстві знайшли нове застосування для приладів орбітальних космічних апаратів, що обертаються довкола Червоної планети.

Учені з Європейського космічного агентства (ЄКА) вирішили використати радіообладнання на борту космічних апаратів Mars Express та Trace Gas Orbiter для вивчення атмосфери Марса, повідомляє Hackaday.

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На радіосигнали впливає довкілля, по якому вони проходять. Під час передачі сигналів вони змінюються. При передачі даних з одного орбітального апарату на інший можна судити про зміни сигналу та стан атмосфери Марса.

Теоретично це просто, але щоб реалізувати це на практиці, інженерам з ЕКА довелося багато попрацювати. Оскільки радіообладнання на апаратах Mars Express і Trace Gas Orbiter створено тільки для того, щоб бути ретранслятором інформації, яку вони отримують від апаратів на поверхні Марса. І не лише тих, що вони самі доставили на Червону планету. Саме тому інженерам вдалося перепрограмувати прилади, щоб апарати встановили зв'язок між собою.

Ці орбітальні апарати були запущені з різницею понад 10 років, але їм вперше вдалося "поспілкуватися" одне з одним. Але в найближчому майбутньому "розмова про погоду" буде перервана, тому що Trace Gas Orbiter буде зосереджений на виконанні своїх головних завдань.

Ця успішна передача даних між орбітальними апаратами відкриває нові можливості в дослідженні атмосфери Марса, кажуть в ЕКА, але яким саме буде продовження цього експерименту, поки що не зрозуміло.

Mars Express

[ + – ] Орбітальний апарат Mars Express під час випробувань на Землі Фото: wikipedia

Запущений із Землі у 2003 році;

Період обертання – 7,5 годин;

Вартість – 300 млн євро.

Trace Gas Orbiter

[ + – ] Прототип орбітального космічного апарату Trace Gas Orbiter Фото: wikipedia