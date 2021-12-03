Уперше два орбітальні апарати "поговорили" між собою та обговорили погоду на Марсі
У Європейському космічному агентстві знайшли нове застосування для приладів орбітальних космічних апаратів, що обертаються довкола Червоної планети.
Учені з Європейського космічного агентства (ЄКА) вирішили використати радіообладнання на борту космічних апаратів Mars Express та Trace Gas Orbiter для вивчення атмосфери Марса, повідомляє Hackaday.
На радіосигнали впливає довкілля, по якому вони проходять. Під час передачі сигналів вони змінюються. При передачі даних з одного орбітального апарату на інший можна судити про зміни сигналу та стан атмосфери Марса.
Теоретично це просто, але щоб реалізувати це на практиці, інженерам з ЕКА довелося багато попрацювати. Оскільки радіообладнання на апаратах Mars Express і Trace Gas Orbiter створено тільки для того, щоб бути ретранслятором інформації, яку вони отримують від апаратів на поверхні Марса. І не лише тих, що вони самі доставили на Червону планету. Саме тому інженерам вдалося перепрограмувати прилади, щоб апарати встановили зв'язок між собою.
Ці орбітальні апарати були запущені з різницею понад 10 років, але їм вперше вдалося "поспілкуватися" одне з одним. Але в найближчому майбутньому "розмова про погоду" буде перервана, тому що Trace Gas Orbiter буде зосереджений на виконанні своїх головних завдань.
Ця успішна передача даних між орбітальними апаратами відкриває нові можливості в дослідженні атмосфери Марса, кажуть в ЕКА, але яким саме буде продовження цього експерименту, поки що не зрозуміло.
Mars Express
- Запущений із Землі у 2003 році;
- Період обертання – 7,5 годин;
- Вартість – 300 млн євро.
Trace Gas Orbiter
- Запущений із Землі у 2016 році;
- Період обігу – 2 години;
- Обидва апарати, як і їхні " колеги " на поверхні, займаються вивченням Марса.