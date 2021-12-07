Фобос делает странные вещи с солнечными частицами: ученые пока не могут найти объяснение

По словам ученых, один из спутников Красной планеты похоже создает волны в потоке частиц, которые Солнце отправляет в космос.

С помощью орбитального космического аппарата Mars Express Европейского космического агентства, ученые провели эксперимент, чтобы подтвердить странный эффект, который впервые был замечен на Фобосе несколько лет назад. Тогда Mars Express заметил, как Фобос создает "обратное рассеивание" или отражение солнечных частиц, сообщает Forbes.

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Через некоторое время астрономы во время очередного пролета аппарата Mars Express увидели еще больше обратного рассеивания. Это стало причиной появления теории, что сам аппарат может вызывать такой эффект. Поэтому ученые решили проверить жизнеспособность этой гипотезы.

Все приборы космического аппарата во время очередных пролетов настроили именно на концентрацию на солнечном ветре.

[ + – ] Солнце постоянно отправляет в космос потоки солнечных частиц Фото: Forbes

"Нам нужно было понять, как Mars Express влияет на солнечный ветер и не вызывает ли сам космический аппарат отражение солнечных частиц", — говорит Матс Хольмстрем из Европейского космического агентства.

Данный эксперимент подтвердил, что Mars Express не вызывает обратное рассеивание частиц на Фобосе. Но у ученых возник важный вопрос: почему этот эффект имеет эпизодический характер?

Ученые говорят, что подобный эффект более предсказуем на нашей Луне, но почему так происходит до сих пор не понятно. Возможно причиной является магнитное поле Фобоса или даже различия в пыли на поверхности этих спутников.

Для того, чтобы дать ответы на эти вопросы нужно отправить посадочный аппарат на Фобос, говорят ученые. В этом должен помочь космический аппарат Martian Moons eXploration (MMX). Это совместная разработка Европы и Японии, который отправится к спутникам Марса в 2024 году и приземлится на Фобосе в 2025-м. За это время ученые с помощью Mars Express будут пытаться также получить больше информации.

[ + – ] Космический аппарат Martian Moons eXploration приземлится на Фобосе в 2025 году Фото: wikipedia

"Нерегулярные отражения частиц от поверхности Фобоса все же происходят, но нужно найти причины этого явления. Это не Mars Express, значит есть другой источник этого эффекта’, — говорят исследователи.