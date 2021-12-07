Фобос робить дивні речі із сонячними частинками: вчені поки що не можуть знайти пояснення

За словами вчених, один із супутників Червоної планети, схоже, створює хвилі в потоці частинок, які Сонце відправляє в космос.

За допомогою орбітального космічного апарату Mars Express Європейського космічного агентства вчені провели експеримент, щоб підтвердити дивний ефект, який вперше був помічений на Фобосі кілька років тому. Тоді Mars Express помітив, як Фобос створює "зворотне розсіювання" або відображення сонячних частинок, повідомляє Forbes.

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Через деякий час астрономи під час чергового прольоту апарату Mars Express побачили ще більше зворотного розсіювання. Це спричинило появу теорії, що сам апарат може викликати такий ефект. Тому вчені вирішили перевірити життєздатність цієї гіпотези.

Усі прилади космічного апарату під час чергових прольотів налаштували саме концентрацію на сонячному вітрі.

[ + – ] Сонце постійно відправляє в космос потоки сонячних частинок Фото: Forbes

"Нам потрібно було зрозуміти, як Mars Express впливає на сонячний вітер і чи не викликає сам космічний апарат відбиття сонячних частинок", — каже Матс Хольмстрем із Європейського космічного агентства.

Цей експеримент підтвердив, що Mars Express не викликає зворотного розсіювання частинок на Фобосі. Але у вчених виникло важливе питання: чому цей ефект має епізодичний характер?

Вчені кажуть, що подібний ефект передбачуваніший на нашому Місяці, але чому так відбувається досі не зрозуміло. Можливо, причиною є магнітне поле Фобоса або навіть відмінності у пилі на поверхні цих супутників.

Для того, щоб дати відповіді на ці питання, потрібно відправити посадковий апарат на Фобос, кажуть вчені. У цьому має допомогти космічний апарат Martian Moons eXploration (MMX). Це спільна розробка Європи та Японії, який вирушить до супутників Марса у 2024 році та приземлиться на Фобосі у 2025-му. За цей час вчені за допомогою Mars Express намагатимуться також отримати більше інформації.

[ + – ] Космічний апарат Martian Moons eXploration приземлиться на Фобосі у 2025 році Фото: wikipedia

"Нерегулярні відображення частинок від поверхні Фобоса все ж таки відбуваються, але потрібно знайти причини цього явища. Це не Mars Express, значить є інше джерело цього ефекту", — кажуть дослідники.