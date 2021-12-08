Под парламентом Нидерландов обнаружили средневековую стену (фото)

По оценкам археологов, найденная стена датируется XIII веком, когда Нидерланды еще даже не существовали.

На днях археологи наткнулись на средневековые стены под зданием нидерландского парламента, который готовят к давно назревшему капитальному ремонту, пишет Ancient Origins.

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К счастью, перед тем как приступить к процессу, археологи отсканировали фундамент в поисках объектов, имеющих историческую ценность.

Проводя это исследование, они обнаружили остатки средневековой стены. Похоже, что в фундаменте нидерландского парламента могут скрываться секреты, которые еще предстоит раскрыть.

[ + – ] Средневековые стены, найденные под зданием нидерландского парламента

Недавно обнаруженная стена, по оценкам археологов, датируется XIII веком, когда Нидерланды еще даже не существовали. Город Гаага, где находится нидерландский парламент и где было сделано это открытие, в то время входил в состав графства Голландия. Более того, стена могла быть построена даже во времена правления знаменитого Флориса V, одного из самых важных графов Голландии.

Риддерзаал или Рыцарский зал, который Флорис V построил неподалеку, до сих пор является самой известной частью Бинненхофа или Внутреннего двора (комплекс зданий в центре Гааги, в котором располагаются Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра).

Средневековая стена, найденная археологами, была построена примерно в то же время, что и Риддерзаал. Пока не ясно, соединена ли стена с Рыцарским залом, но будущие раскопки могут подтвердить это. Тем не менее, исследователи не исключают и того, что она была частью других зданий, принадлежащих графам Нидерландов. Также возможно, что стена даже была частью сторожевого здания, контролирующего доступ к жилым помещениям дворян и рыцарей.

[ + – ] Риддерзаал или Рыцарский зал была построена в XIII веке, как и недавно обнаруженная средневековая стена

О величии нидерландского двора свидетельствует материал, из которого была построена стена. Для его возведения использовались большие кирпичи, что указывает на богатство и достаток графов Голландии.

В XIII веке большая часть Гааги состояла из деревянных зданий с соломенными крышами. Чтобы использовать кирпич в строительстве, его нужно было обжигать, а для этого требовалось огромное количество древесины для печей, и только знать могла позволить себе такие огромные расходы.

Таким способом графы Нидерландов хотели показать свою власть и значимость всем, кто посещал их двор. А при правлении Флориса V Нидерланды значительно расширилась и начали процветать. Вполне возможно, что недавно обнаруженная стена, была таким же свидетельством господства графства, как и Риддерзаал.

[ + – ] Флорис V - один из самых важных графов Голландии

Выяснение того, как здания вокруг Внутреннего двора были связаны друг с другом, является сложной задачей как для археологов, так и для историков. На протяжении веков на этом месте так много изменилось, что тайна до сих пор полностью не разгадана.

К счастью, текущие раскопки предоставляют бесценную информацию, которая поможет составить карту нижележащей территории. Также стоит отметить, что в ноябре 2021 года неподалеку была обнаружена лестница XV века, а двумя годами ранее под Внутренним двором нашли еще одну стену XIII века.

Эти находки помогают ученым реконструировать то, как мог выглядеть политический центр Гааги в Средние века. Используя эти археологические объекты, команда создает 3D-модель участка под нынешним нидерландским парламентом, обновленную с учетом всех последних находок в этом районе.