Під парламентом Нідерландів знайшли середньовічну стіну (фото)

За оцінками археологів, знайдена стіна датується XIII століттям, коли Нідерланди ще навіть не існували.

Днями археологи наткнулися на середньовічні стіни під будівлею нідерландського парламенту, який готують до капітального ремонту, що давно назрів, пише Ancient Origins.

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На щастя, перед тим як розпочати процес, археологи відсканували фундамент у пошуках об'єктів, що мають історичну цінність.

Проводячи це дослідження, вони знайшли залишки середньовічної стіни. Схоже, що в фундаменті нідерландського парламенту можуть ховатися секрети, які ще розкриють.

[ + – ] Середньовічні стіни, знайдені під будинком нідерландського парламенту

Нещодавно знайдена стіна, за оцінками археологів, датується XIII століттям, коли Нідерланди навіть не існували. Місто Гаага, де знаходиться нідерландський парламент і було зроблено це відкриття, на той час входило до складу графства Голландія. Більше того, стіна могла бути побудована навіть за правління знаменитого Флоріса V, одного з найважливіших графів Голландії.

Ріддерзал або Лицарський зал, який Флоріс V побудував неподалік, досі є найвідомішою частиною Бінненхофа або Внутрішнього двору (комплекс будівель у центрі Гааги, де розташовані Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра).

Середньовічна стіна, знайдена археологами, була побудована приблизно в той же час, що Ріддерзал. Поки не зрозуміло, чи стіна з'єднана з Лицарським залом, але майбутні розкопки можуть підтвердити це. Проте, дослідники не заперечують і те, що вона була частиною інших будівель, що належали графам Нідерландів. Також можливо, що стіна навіть була частиною сторожової будівлі, яка контролює доступ до житлових приміщень дворян і лицарів.

[ + – ] Ріддерзал або Лицарський зал було збудовано у XIII столітті, як і нещодавно знайдена середньовічна стіна

Про велич нідерландського двору свідчить матеріал, з якого було збудовано стіну. Для його зведення використовувалися великі цеглини, що вказує на багатство та достаток графів Голландії.

У XIII столітті більшість Гааги складалася з дерев'яних будинків із солом'яними дахами. Щоб використовувати цеглу в будівництві, її потрібно було обпалювати, а для цього потрібно було багато деревини для печей, і тільки знать могла дозволити собі такі величезні витрати.

У такий спосіб графи Нідерландів хотіли показати свою владу та значущість усім, хто відвідував їхній двір. А за правління Флоріса V Нідерланди значно розширилася і почали процвітати. Цілком можливо, що нещодавно знайдена стіна була таким же свідченням панування графства, як і Ріддерзал.

[ + – ] Флоріс V — один із найважливіших графів Голландії

З'ясування того, як будівлі навколо Внутрішнього двору були пов'язані одна з одною, є складним завданням як археологів, так істориків. Протягом століть на цьому місці так багато змінилося, що таємниця досі не розгадана.

На щастя, поточні розкопки надають безцінну інформацію, яка допоможе скласти карту території. Також варто зазначити, що в листопаді 2021 року неподалік були знайдені сходи XV століття, а двома роками раніше під Внутрішнім двором знайшли ще одну стіну XIII століття.

Ці знахідки допомагають ученим реконструювати те, як міг виглядати політичний центр Гааги у Середні віки. Використовуючи ці археологічні об'єкти, команда створює 3D-модель ділянки під нинішнім нідерландським парламентом, оновлену з огляду на всі останні знахідки в цьому районі.