Луна долгой ночи. Астрономы рассказали, когда ждать последнее полнолуние 2021 года

Последнее полнолуние этого года будет длиться дольше и каждый успеет насладиться невероятной красотой.

18 декабря Холодная Луна, Морозная, Снежная или Луна перед Йолем появится на ночном небе и будет светит довольно ярко, знаменуя наступление зимнего сезона и конец еще одного года. Она будет светить в течение долгой зимней ночи, предоставив достаточно времени, чтобы успеть полюбоваться ее красотой, пишет Inverse.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Что такое Холодная Луна?

Декабрьское полнолуние известное в Северной Америке как Холодная Луна или Луна долгой ночи, а в Европе как Луна перед Йолем.

В Северной Америке полнолуния получили свои названия от индейских племен, которые давали каждому полнолунию свое уникальное название в зависимости от времени года.

[ + – ] Фазы Луны

Название Холодная Луна отражает температуру в разгар зимы, когда начинаются сильные холода. Она также известна как Луна долгой ночи, потому что восходит в одну из самых длинных ночей в году.

Когда начнется последнее полнолуние?

Луна перед Йолем взойдет в воскресенье, 19 декабря, в 06:36.

Последнее полнолуние этого года будет находиться в небе довольно высоко, в результате чего Луна будет дольше оставаться над горизонтом, поэтому каждый сможет по-настоящему насладиться невероятной красотой.

Насколько ярким будет это полнолуние?

Полнолуние — одна из фаз Луны, когда Луна обращена к Земле своей освещенной стороной. Во время полнолуния Луна становится в 6 раз ярче, чем во время новолуния. Она светит со средней видимой звездной величиной −12,71m, что делает ее вторым по яркости объектом на небе, кроме Солнца, и намного ярче Венеры.

Когда произойдет следующее полнолуние?

Следующее полнолуние произойдет во вторник, 18 января 2022 года, в 01:48.

В течение следующего года будет наблюдаться около 12 полнолуний, по одному ежемесячно. Однако в некоторые последующие годы количество полнолуний будет достигать 13, так как лунный год составляет 354 дня.