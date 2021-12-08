Місяць довгої ночі. Астрономи розповіли, коли чекати останній повний місяць 2021 року

Останній місяць цього року триватиме довше, і кожен встигне насолодитися неймовірною красою.

18 грудня Холодний Місяць, Морозний, Сніжний або Місяць перед Йолем з'явиться на нічному небі та світитиметься досить яскраво, знаменуючи настання зимового сезону та кінець ще одного року. Він світитиме протягом довгої зимової ночі, давши достатньо часу, щоб встигнути помилуватися його красою, пише Inverse.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Що таке Холодний Місяць?

Груднева повня відома в Північній Америці як Холодний Місяць або Місяць довгої ночі, а в Європі як Місяць перед Йолем.

У Північній Америці повні отримали свої назви від індіанських племен, які давали кожній повні свою унікальну назву в залежності від пори року.

[ + – ] Фази Місяця

Холодний Місяць відображає температуру в розпал зими, коли починаються сильні холоди. ВІн також відомий як Місяць довгої ночі, тому що сходить в одну з найдовших ночей у році.

Коли почнеться остання повня?

Місяць перед Йолем зійде в неділю, 19 грудня, о 06:36.

Останній місяць цього року буде в небі досить високо, внаслідок чого Місяць довше залишатиметься над горизонтом, тому кожен зможе по-справжньому насолодитися неймовірною красою.

Наскільки яскравим буде цей повний місяць?

Повня — одна з фаз Місяця, коли Місяць звернений до Землі своєю освітленою стороною. Під час повні Місяць стає в 6 разів яскравішим, ніж під час молодого місяця. Він світить із середньою видимою зоряною величиною −12,71m, що робить його другим за яскравістю об'єктом на небі, крім Сонця, і набагато яскравішим за Венеру.

Коли відбудеться наступний повний місяць?

Наступний повний місяць відбудеться у вівторок, 18 січня 2022 року, о 01:48.

Протягом наступного року спостерігатиметься близько 12 повних місяців, по одному щомісяця. Однак у деякі наступні роки кількість повень досягатиме 13, оскільки місячний рік становить 354 дні.