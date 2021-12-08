Тяжелее Солнца в 14,5 раз. Астрономы отыскали настоящего тяжеловеса среди звезд

Одна из звезд в созвездии Южный Крест оказалась в 14,5 раз тяжелее нашей звезды, но ей всего лишь 11 млн лет.

По словам ученых, звезда Бекрукс или Мимоза, она же Бета Южного Креста, оказалась самой тяжелой среди тысяч звезд, возраст которых знают ученые. Ей 11 млн лет, но она тяжелее Солнца в 14,5 раз. Для сравнения, нашему Солнцу 4,5 млрд лет, а его масса – более 330 тысяч масс Земли, сообщает Daily Mail.

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Созвездие Южный Крест – одно из самых известных в южном полушарии. На протяжении веков оно служило путеводителем для путешественников. Звезда Бекрукс – это ярко-синий гигант, который является второй по яркости звездой в созвездии Южный Крест.

[ + – ] Созвездие Южный Крест Фото: wikipedia

Данное открытие сделали ученые из Австралийского национального университета и Монтерейского института астрономических исследований в США под руководством Дэниела Коттона.

Ученые вычислили возраст и массу звезды Бекрукс, которая находится на расстоянии 280 световых годах от Земли, с помощью астросейсмологии и поляриметрии.

С помощью астросейсмологии можно изучить регулярные движения звезды, основанные на том, что сейсмические волны двигаются внутри и производят измеримые изменения ее света. С помощью поляриметрии можно измерить ориентацию световых волн.

"Для успеха нам нужен был лучший в мире поляриметр, который мы разработали в нашем университете", — говорит соавтор исследования Джереми Бейли из Университета Нового Южного Уэльса.

Во время исследования звезды ученые использовали данные, как космических телескопов, так и их наземных собратьев.

"Анализ разных типов данных позволил нам определить массу и возраст звезды", — говорит Коттон.

[ + – ] Созвездие Южный Крест Фото: wikipedia

Такие массивные звезды, как Бекрукс, является самыми большими производителями химических элементов в галактике, но они пока наименее изучены из-за сложности проводимых исследований, говорят ученые.

Исследователи надеются, что их открытие позволит по-новому взглянуть на то, как звезды живут и умирают, и как они влияют на химическую эволюцию галактики.

[ + – ] Флаг Австралии Фото: wikipedia

Созвездие Южный Крест изображен на флагах Австралии, Новой Зеландии, Австралии, Самоа, Бразилии и Папуа-Новой Гвинеи.