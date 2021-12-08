Тяжче Сонця в 14,5 разів. Астрономи відшукали справжнього важковаговика серед зірок

Одна із зірок у сузір'ї Південний Хрест виявилася у 14,5 разів важчою за нашу зірку, але їй лише 11 млн років.

За словами вчених, зірка Бекрукс або Мімоза, вона ж Бета Південного Хреста, виявилася найважчою серед тисяч зірок, вік яких знають вчені. Їй 11 млн років, але вона важча за Сонце в 14,5 разів. Для порівняння, Сонцю 4,5 млрд років, а його маса — понад 330 тисяч мас Землі, повідомляє Daily Mail.

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Сузір'я Південний Хрест — одне з найвідоміших у південній півкулі. Протягом століть воно слугувало путівником для мандрівників. Зірка Бекрукс — це яскраво-синій гігант, який є другою за яскравістю зіркою у сузір'ї Південний Хрест.

[ + – ] Сузір'я Південний Хрест Фото: wikipedia

Це відкриття зробили вчені з Австралійського національного університету та Монтерейського інституту астрономічних досліджень у США під керівництвом Деніела Коттона.

Учені вирахували вік і масу зірки Бекрукс, яка знаходиться на відстані 280 світлових років від Землі, за допомогою астросейсмології та поляриметрії.

За допомогою астросейсмології можна вивчити регулярні рухи зірки, засновані на тому, що сейсмічні хвилі рухаються всередині та вимірюють зміни її світла. За допомогою поляриметрії можна виміряти орієнтацію світлових хвиль.

"Для успіху нам потрібен був найкращий у світі поляриметр, який ми розробили в нашому університеті", — каже співавтор дослідження Джеремі Бейлі з Університету Нового Південного Уельсу.

Під час дослідження зірки вчені використовували дані як космічних телескопів, так і їхніх наземних побратимів.

"Аналіз різних типів даних дозволив нам визначити масу та вік зірки", — говорить Коттон.

[ + – ] Сузір'я Південний Хрест Фото: wikipedia

Такі масивні зірки, як Бекрукс, є найбільшими виробниками хімічних елементів у галактиці, але вони поки що найменш вивчені через складність досліджень, кажуть учені.

Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття дозволить по-новому поглянути на те, як зірки живуть і вмирають, і як вони впливають на хімічну еволюцію галактики.

[ + – ] Прапор Австралії Фото: wikipedia

Сузір'я Південного Хреста зображено на прапорах Австралії, Нової Зеландії, Австралії, Самоа, Бразилії та Папуа-Нової Гвінеї.