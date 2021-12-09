Не должна существовать. Возле двух гигантских звезд найдена планета класса супер-Юпитер

Обнаруженная планета расположена примерно в 325 световых годах от Земли. Она является газовым гигантом похожим по составу на Юпитер, но примерно в 11 раз массивнее его.

Недавно обнаруженная учеными гигантская планета вращается на огромном расстоянии вокруг двух звезд с общей массой в 10 раз большей, чем наше Солнце, — экстремальное небесное семейство, которое разрушает существующие астрономические модели, пишет The Independent.

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На новом снимке, сделанном с помощью Очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории, показана планета, вращающаяся вокруг двух звезд b Центавра. Это двойная звездная система — самая горячая и самая массивная, рядом с которой обнаружили планету.

Эти звезды такие горячие и такие огромные, что некоторые ученые считали невозможным, чтобы возле них существовали планеты, подобные той, которую открыли астрономы.

До сих пор ученые находили планеты рядом с относительно небольшими звездами, которые были не более чем в 3 раза массивнее нашей родной звезды. Двойная звезда, вокруг которой вращается новая планета в 3 раза горячее Солнца и излучает большое количество ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

Сочетание большой массы и тепла звезды обычно затрудняет формирование планет вокруг нее. Ранее ученые считали, что высокоэнергетическое излучение, исходящее от горячих звезд, испаряет любой материал, создавая разрушительную и опасную среду, которая была бы враждебна для любой формирующейся планеты. Однако новая планета бросает вызов этому утверждению.

Она расположена примерно в 325 световых годах от Земли и является газовым гигантом, похожим по составу на Юпитер, но примерно в 11 раз массивнее его. Планета движется вокруг своей системы по огромной орбите, более чем в 100 раз превышающей среднее орбитальное расстояние между Юпитером и нашим Солнцем. А также относится к классу планет, называемых "супер-Юпитерами", масса которых превышает массу самой большой планеты нашей Солнечной системы.

"Планета в b Центавра — это совершенно чужой мир, среда которого полностью отличается от той, что есть на Земле, и в нашей Солнечной системе. Что примечательно, эта среда выделяется всем гигантским: экстремальная радиация, большие звезды, планеты и расстояния", — заключила один из соавторов исследования Гаятри Вишванат, аспирантка Стокгольмского университета.