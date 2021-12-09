Не має існувати. Біля двох гігантських зірок знайдено планету класу супер-Юпітер

Знайдена планета розташована приблизно за 325 світлових років від Землі. Вона є газовим гігантом схожим за складом на Юпітер, але приблизно в 11 разів масивніший за нього.

Нещодавно знайдена вченими гігантська планета обертається на великій відстані навколо двох зірок із загальною масою в 10 разів більшою, ніж наше Сонце, — екстремальне небесне сімейство, яке руйнує астрономічні моделі, пише The Independent.

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На новому знімку, зробленому за допомогою Дуже великого телескопа Європейської Південної обсерваторії, показана планета, що обертається навколо двох зірок Центавра. Це подвійна зіркова система — найгарячіша та наймасивніша, поряд з якою знайшли планету.

Ці зірки такі гарячі й такі величезні, що деякі вчені вважали неможливим, щоб біля них існували планети, подібні до тієї, яку відкрили астрономи.

Досі вчені знаходили планети поруч із відносно невеликими зірками, які були не більше ніж у 3 рази масивнішими за нашу рідну зірку. Подвійна зірка, навколо якої обертається нова планета втричі гарячіша за Сонце і випромінює велику кількість ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання.

Поєднання великої маси та тепла зірки зазвичай ускладнює формування планет навколо неї. Раніше вчені вважали, що високоенергетичне випромінювання, що виходить від гарячих зірок, випаровує будь-який матеріал, створюючи руйнівне та небезпечне середовище, яке було б вороже для будь-якої планети, що формується. Проте нова планета кидає виклик цьому твердженню.

Вона розташована приблизно в 325 світлових роках від Землі та є газовим гігантом, схожим за складом на Юпітер, але приблизно в 11 разів масивніший за нього. Планета рухається навколо своєї системи величезною орбітою, що більш ніж у 100 разів перевищує середню орбітальну відстань між Юпітером і нашим Сонцем. А також належить до класу планет, званих "супер-юпітерами", маса яких перевищує масу найбільшої планети нашої Сонячної системи.

"Планета в b Центавра — це абсолютно чужий світ, середовище якого повністю відрізняється від тієї, що є на Землі, й у нашій Сонячній системі. Що цікаво, це середовище виділяється всім гігантським: екстремальна радіація, великі зірки, планети та відстані", — підсумувала один зі співавторів дослідження Гаятрі Вішванат, аспірантка Стокгольмського університету.