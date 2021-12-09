Как Иисуса Христа. В Британии нашли останки распятого мужчины с гвоздем в пятке

Как выяснили археологи, железный гвоздь пробил мужчине правую пяточную кость. Также перед смертью раба заковали в кандалы, а шесть его ребер были переломаны.

В 2017 году команда археологов работала на раскопках в британской деревне Фенстантон в графстве Кембриджшир. В результате раскопок они обнаружили 5 небольших кладбищ, в которых находились останки 40 взрослых и 5 детей, пишет News 18 com.

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Теперь же археологи, в том числе Коринн Духиг из Кембриджского университета, проанализировали скелеты, найденные при раскопках, и выяснили, что могилы датируются IV веком.

Самой интересной находкой для археологов стал необычный скелет мужчины, который умер, когда ему было около 25-35 лет. Что привлекло внимание археологов, так это 5-сантиметровый железный гвоздь, который пробил мужчине правую пяточную кость. Это позволило ученым предположить, что скелет является наиболее сохранившимся примером древнеримского распятия на кресте, одной из самых варварских форм смертной казни.

[ + – ] Место раскопок

Хотя считается, что распятие было относительно распространено в древних римских поселениях, археологические доказательства такой казни встречаются крайне редко. Найденный мужчина стал первой известной жертвой распятия в Великобритании и второй – во всем мире.

Скелет, получивший название скелет 4926, привлек внимание многих исследователей. Они узнали о его приблизительном возрасте, используя стоматологический анализ. Радиоуглеродное датирование показало, что рост человека составлял 1 м 70 см, а умер он где-то между 130 и 360 гг. н.э. В те года на территории современной Англии правила Римская империя. Мужчину нашли с деревянной доской и 12 железными гвоздями.

Скелет также имеет следы и других травм, а именно — атрофию большеберцовой кости. Это указывает на то, что мужчину перед смертью заковали в кандалы или связали. Шесть его ребер были переломаны и начали заживать незадолго до смерти, такие травмы могли быть получены от ударов мечом.

[ + – ] Скелет распятого мужчины

Стоит отметить, что гвоздь, который находился в пяточной кости, был обнаружен только тогда, когда исследователи принесли останки в лабораторию.

"Хорошая сохранность и то, что гвоздь остался в кости, позволили мне изучить этот почти уникальный экземпляр, когда многие тысячи были утеряны", — отметила Духиг.

По ее словам, даже жители поселения на одной из отдаленных территории Римской империи не смогли избежать самого варварского наказания Рима.