Как Иисуса Христа. В Британии нашли останки распятого мужчины с гвоздем в пятке
Как выяснили археологи, железный гвоздь пробил мужчине правую пяточную кость. Также перед смертью раба заковали в кандалы, а шесть его ребер были переломаны.
В 2017 году команда археологов работала на раскопках в британской деревне Фенстантон в графстве Кембриджшир. В результате раскопок они обнаружили 5 небольших кладбищ, в которых находились останки 40 взрослых и 5 детей, пишет News 18 com.
Теперь же археологи, в том числе Коринн Духиг из Кембриджского университета, проанализировали скелеты, найденные при раскопках, и выяснили, что могилы датируются IV веком.
Самой интересной находкой для археологов стал необычный скелет мужчины, который умер, когда ему было около 25-35 лет. Что привлекло внимание археологов, так это 5-сантиметровый железный гвоздь, который пробил мужчине правую пяточную кость. Это позволило ученым предположить, что скелет является наиболее сохранившимся примером древнеримского распятия на кресте, одной из самых варварских форм смертной казни.
Хотя считается, что распятие было относительно распространено в древних римских поселениях, археологические доказательства такой казни встречаются крайне редко. Найденный мужчина стал первой известной жертвой распятия в Великобритании и второй – во всем мире.
Скелет, получивший название скелет 4926, привлек внимание многих исследователей. Они узнали о его приблизительном возрасте, используя стоматологический анализ. Радиоуглеродное датирование показало, что рост человека составлял 1 м 70 см, а умер он где-то между 130 и 360 гг. н.э. В те года на территории современной Англии правила Римская империя. Мужчину нашли с деревянной доской и 12 железными гвоздями.
Скелет также имеет следы и других травм, а именно — атрофию большеберцовой кости. Это указывает на то, что мужчину перед смертью заковали в кандалы или связали. Шесть его ребер были переломаны и начали заживать незадолго до смерти, такие травмы могли быть получены от ударов мечом.
Стоит отметить, что гвоздь, который находился в пяточной кости, был обнаружен только тогда, когда исследователи принесли останки в лабораторию.
"Хорошая сохранность и то, что гвоздь остался в кости, позволили мне изучить этот почти уникальный экземпляр, когда многие тысячи были утеряны", — отметила Духиг.
По ее словам, даже жители поселения на одной из отдаленных территории Римской империи не смогли избежать самого варварского наказания Рима.