Як Ісуса Христа. У Британії знайшли рештки розп'ятого чоловіка із цвяхом у п'яті

Як з'ясували археологи, залізний цвях пробив чоловікові праву кістку п'яти. Також перед смертю раба закули в кайдани, а шість його ребер було переламано.

У 2017 році команда археологів працювала на розкопках у британському селі Фенстантон у графстві Кембриджшир. Унаслідок розкопок вони знайшли 5 невеликих цвинтарів, у яких знаходилися рештки 40 дорослих і 5 дітей, пише News 18 com.

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Тепер археологи, зокрема Корін Духіг із Кембриджського університету, проаналізували скелети, знайдені під час розкопок, і з'ясували, що могили датуються IV століттям.

Найцікавішою знахідкою для археологів став незвичайний скелет чоловіка, який помер, коли йому було приблизно 25-35 років. Що привернуло увагу археологів, так це 5-сантиметровий залізний цвях, який пробив чоловікові праву кістку п'яти. Це дозволило вченим припустити, що скелет є прикладом, який найбільше зберігся, давньоримського розп'яття на хресті, однією з найбільш варварських форм смертної кари.

[ + – ] Місце розкопок

Хоча вважається, що розп'яття було відносно поширене у стародавніх римських поселеннях, археологічні докази такої страти трапляються дуже рідко. Знайдений чоловік став першою відомою жертвою розп'яття у Великій Британії та другою — у всьому світі.

Скелет, який отримав назву скелет 4926, привернув увагу багатьох дослідників. Вони дізналися про його приблизний вік, використовуючи стоматологічний аналіз. Радіовуглецеве датування показало, що зріст людини становив 1 м 70 см, а помер він десь між 130 і 360 рр. до н. е. У роки на території сучасної Англії правила Римська імперія. Чоловіка знайшли з дерев'яною дошкою і 12 залізними цвяхами.

Скелет також має сліди й інших травм, а саме — атрофію великогомілкової кістки. Це вказує на те, що чоловіка перед смертю закули в кайдани або пов'язали. Шість його ребер були переламані та почали гоїтися незадовго до смерті, такі травми могли бути отримані від ударів мечем.

[ + – ] Скелет розіп'ятого чоловіка

Варто зазначити, що цвях, який знаходився в кістці п'яти, був знайдений тільки тоді, коли дослідники принесли рештки в лабораторію.

"Гарна безпека і те, що цвях залишився в кістці, дозволили мені вивчити цей майже унікальний екземпляр, коли багато тисяч було втрачено", — зазначила Духіг.

За її словами, навіть мешканці поселення на одній з віддалених територій Римської імперії не змогли уникнути самого варварського покарання Риму.