В Египте археологи открыли царскую гробницу, но вместо фараона нашли "самозванку" (фото)

В саркофаге оказалась мумия египетской принцессы, которую не должны были хоронить с такими почестями.

В прошлом году археологи обнаружили гробницу в Дашуре – некрополе египетских фараонов Древнего и Среднего царств, который располагается на западном берегу Нила, примерно в 40 км от Каира. Об этом сообщает Daily Express.

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Среди артефактов и реликвий археологи обнаружили саркофаг, который как считалось, принадлежал одному из египетских фараонов. На это указывал тот факт, что саркофаг был размещен внутри одной из пирамид, такой вид захоронения предназначался лишь для египетских правителей.

Деревянный фрагменты саркофага были собраны воедино командой археологов, работающих под руководством египтолога Ясмин Эль-Шазли.

На крышке саркофага было вырезано лицо человека, похороненного в гробнице.

"Зачастую на саркофагах изображались лица их владельцев. Но их черты были идеализированы, чтобы фараоны навечно оставались молодыми и красивыми", – говорит Эль-Шазли.

Ученые начали исследовать саркофаг с уверенностью в том, что он принадлежит фараону, но после реставрации выяснились новые подробности.

"Реставрация показала нечто удивительные: это был не фараон. На самом деле мы обнаружили загадочную женщину внутри саркофага", – рассказали археологи.

[ + – ] Черты фараонов на саркофагах были идеализированы. Фото: Smithsonian Channel

Египтолог Эль-Шазли говорит, что на крышке саркофага была изображена особа с париком богини Хатхор – предмет одежды, популярный в Среднем царстве, который носили только женщины.

Рядом с женщиной был обнаружен сундук, покрытый иероглифами, которые могли содержать имя найденной женщины. Но крышка сундука была повреждена как раз в том месте, где должно было быть указано имя.

Несмотря на это, археологам удалось расшифровать остальной текст на сундуке.

[ + – ] Сундук в гробнице принцессы. Фото: Smithsonian Channel

"Мы смогли выяснить, что сундук, как и гробница, принадлежала принцессе", – отмечает Эль-Шазли.

Пока не только имя принцессы остается загадкой, но и причина, по которой ее похоронили в пирамиде.

"Такой вид пирамид строился только для фараонов, в это же время, принцесса – это младший член королевской семьи. Обычно принцесс хоронили в более простых гробницах", – говорит Профессор Эйдан Додсон из Бристольского университета.

Ученые предполагают, что загадочная принцесса жила в Среднем царстве Египта. В это время в Египте жила принцесса Хенмет, ее сокровища хранятся в Каирском музее.

Какой именно фараон приходится отцом принцессе Хенмет до сих пор неизвестно, но судя по месту ее захоронения, рядом с пирамидой Аменемхата II, она могла оказаться его дочерью.