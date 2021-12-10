В Єгипті археологи відкрили царську гробницю, але замість фараона знайшли "самозванку" (фото)
У саркофазі виявилася мумія єгипетської принцеси, яку не мали ховати з такими почестями.
Минулого року археологи виявили гробницю в Дашурі – некрополі єгипетських фараонів Стародавнього та Середнього царств, що розташовується на західному березі Нілу, приблизно за 40 км від Каїру. Про це повідомляє Daily Express.
Серед артефактів та реліквій археологи виявили саркофаг, який, як вважалося, належав одному з єгипетських фараонів. На це вказував той факт, що саркофаг був розміщений усередині однієї з пірамід, такий вид поховання призначався лише єгипетських правителів.
Дерев'яні фрагменти саркофагу були зібрані воєдино командою археологів, що працюють під керівництвом єгиптолога Ясмін Ель-Шазлі.
На кришці саркофагу було вирізано обличчя людини, похованої у гробниці.
"Часто на саркофагах зображалися обличчя їхніх власників. Але їхні риси були ідеалізовані, щоб фараони надовго залишалися молодими та красивими", — каже Ель-Шазлі.
Вчені почали досліджувати саркофаг із упевненістю в тому, що він належить фараону, але після реставрації з'ясувалися нові подробиці.
"Реставрація показала щось дивне: це був не фараон. Насправді ми виявили загадкову жінку всередині саркофагу", – розповіли археологи.
Єгиптолог Ель-Шазлі каже, що на кришці саркофага було зображене обличчя з перукою богині Хатхор – предмет одягу, популярний у Середньому царстві, який носили лише жінки.
Поруч із жінкою було виявлено скриню, вкриту ієрогліфами, які могли містити ім'я знайденої жінки. Але кришка скрині була пошкоджена саме у тому місці, де мало бути вказане ім'я.
Незважаючи на це, археологам вдалося розшифрувати решту тексту на скрині.
"Ми змогли з'ясувати, що скриня, як і гробниця, належала принцесі", — зазначає Ель-Шазлі.
Поки що не тільки ім'я принцеси залишається загадкою, а й причина, через яку її поховали в піраміді.
"Такий вид пірамід будувався тільки для фараонів, тоді як принцеса – це молодший член королівської сім'ї. Зазвичай принцес ховали у простіших гробницях", – каже Професор Ейдан Додсон із Брістольського університету.
Вчені припускають, що загадкова принцеса жила у Середньому царстві Єгипту. У цей час у Єгипті жила принцеса Хенмет, її скарби зберігаються у Каїрському музеї.
Який саме фараон є батьком принцеси Хенмет досі невідомо, але, судячи з місця її поховання, поруч із пірамідою Аменемхата II, вона могла виявитися його дочкою.