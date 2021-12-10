В Єгипті археологи відкрили царську гробницю, але замість фараона знайшли "самозванку" (фото)

У саркофазі виявилася мумія єгипетської принцеси, яку не мали ховати з такими почестями.

Минулого року археологи виявили гробницю в Дашурі – некрополі єгипетських фараонів Стародавнього та Середнього царств, що розташовується на західному березі Нілу, приблизно за 40 км від Каїру. Про це повідомляє Daily Express.

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Серед артефактів та реліквій археологи виявили саркофаг, який, як вважалося, належав одному з єгипетських фараонів. На це вказував той факт, що саркофаг був розміщений усередині однієї з пірамід, такий вид поховання призначався лише єгипетських правителів.

Дерев'яні фрагменти саркофагу були зібрані воєдино командою археологів, що працюють під керівництвом єгиптолога Ясмін Ель-Шазлі.

На кришці саркофагу було вирізано обличчя людини, похованої у гробниці.

"Часто на саркофагах зображалися обличчя їхніх власників. Але їхні риси були ідеалізовані, щоб фараони надовго залишалися молодими та красивими", — каже Ель-Шазлі.

Вчені почали досліджувати саркофаг із упевненістю в тому, що він належить фараону, але після реставрації з'ясувалися нові подробиці.

"Реставрація показала щось дивне: це був не фараон. Насправді ми виявили загадкову жінку всередині саркофагу", – розповіли археологи.

[ + – ] Риси фараонів на саркофагах були ідеалізовані. Фото: кирпич вавилон

Єгиптолог Ель-Шазлі каже, що на кришці саркофага було зображене обличчя з перукою богині Хатхор – предмет одягу, популярний у Середньому царстві, який носили лише жінки.

Поруч із жінкою було виявлено скриню, вкриту ієрогліфами, які могли містити ім'я знайденої жінки. Але кришка скрині була пошкоджена саме у тому місці, де мало бути вказане ім'я.

Незважаючи на це, археологам вдалося розшифрувати решту тексту на скрині.

[ + – ] Скриня в гробниці принцеси. Фото: кирпич вавилон

"Ми змогли з'ясувати, що скриня, як і гробниця, належала принцесі", — зазначає Ель-Шазлі.

Поки що не тільки ім'я принцеси залишається загадкою, а й причина, через яку її поховали в піраміді.

"Такий вид пірамід будувався тільки для фараонів, тоді як принцеса – це молодший член королівської сім'ї. Зазвичай принцес ховали у простіших гробницях", – каже Професор Ейдан Додсон із Брістольського університету.

Вчені припускають, що загадкова принцеса жила у Середньому царстві Єгипту. У цей час у Єгипті жила принцеса Хенмет, її скарби зберігаються у Каїрському музеї.

Який саме фараон є батьком принцеси Хенмет досі невідомо, але, судячи з місця її поховання, поруч із пірамідою Аменемхата II, вона могла виявитися його дочкою.