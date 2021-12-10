Как 18-месячный ребенок. Ученые подсчитали, сколько слов знают собаки

Исследователи также отметили, что собаки отчетливо различают не только простые слова, например, "сидеть" или "смотреть", но и более нестандартные: "вакуум", "озеро" и "арахисовая паста".

Каждый владелец собак не раз задавался вопросом о том, как хорошо понимает его родной питомец. Как показывает новое исследование ученых, собаки способны понимать намного больше, чем многие считают, пишет News Sky Com.

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Канадские исследователи, изучившие 165 собак и их владельцев, обнаружили, что животные реагировали на от 15 до 215 слов и фраз. В среднем домашние питомцы, участвовавшие в исследовании, могли понимать 89 слов — столько же, сколько и 18-месячный ребенок.

Исследователи Кэтрин Рив и Софи Жак с факультета психологии и нейробиологии из Университета Дэлхаузи связали способность животных учиться с их тесными отношениями с людьми.

Благодаря своей эволюционной истории и близким отношениям с человеком, одомашненные собаки научились реагировать на вербальные и невербальные сигналы людей на уровне, не сравнимом с другими видами животных.

В ходе исследования был сделан вывод, что собаки особенно хорошо реагируют на команды, в отличие от названий объектов. Практически все собаки откликались на свое собственное имя и основные команды, такие как: "подойти", "сидеть", "останься", "подожди", "нет", "да", и "брось".

Большинство собак виляли хвостами, когда слышали такие фразы как, "хорошая девочка" или "хороший мальчик", в то время как лишь небольшое количество реагировало на менее распространенные команды — "молчать" или "голос".

В исследовании был опубликован список слов, на которые собаки отвечали на постоянной основе. Он включает ряд довольно известных слов: "смотреть" и "сидеть", а также несколько более непривычных примеров, включая "вакуум", "озеро" и "арахисовая паста".

И хотя некоторые владельцы собак могут с этим не согласиться, исследователи признают, что животные, вполне возможно, просто научились правильно реагировать на слова и команды, которые они слышат, при этом не обязательно полностью понимая их смысл.