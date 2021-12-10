Як 18-місячна дитина. Вчені підрахували, скільки слів знають собаки

Дослідники також зазначили, що собаки чітко розрізняють не лише прості слова, наприклад, "сидіти" або "дивитися", а й нестандартніші: "вакуум", "озеро" та "арахісова паста".

Кожен власник собак не раз ставив питання про те, як добре розуміє його улюбленець. Як показує нове дослідження вчених, собаки здатні розуміти набагато більше, ніж багато хто вважає, пише News Sky Com.

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Канадські дослідники, що вивчили 165 собак та їх власників, виявили, що тварини реагували на від 15 до 215 слів та фраз. У середньому домашні вихованці, які брали участь у дослідженні, могли розуміти 89 слів — стільки ж, як і 18-місячна дитина.

Дослідники Кетрін Рів та Софі Жак з факультету психології та нейробіології з Університету Делхаузі пов'язали здатність тварин вчитися з їхніми тісними стосунками з людьми.

Завдяки своїй еволюційній історії та близьким стосункам із людиною, одомашнені собаки навчилися реагувати на вербальні та невербальні сигнали людей на рівні, не порівнянному з іншими видами тварин.

У результаті дослідження було зроблено висновок, що собаки особливо добре реагують на команди, на відміну від назв об'єктів. Майже всі собаки відгукувалися на своє власне ім'я та основні команди, такі як: "підійти", "сидіти", "залишися", "чекай", "ні", "так", і "кинь".

Більшість собак виляли хвостами, коли чули такі фрази як "хороша дівчинка" або "хороший хлопчик", тоді як лише невелика кількість реагувала на менш поширені команди — "мовчати" або "голос".

У дослідженні було опубліковано список слів, на які собаки відповідали постійно. Він включає низку досить відомих слів: "дивитися" і "сидіти", а також кілька незвичніших прикладів, включаючи "вакуум", "озеро" та "арахісова паста".

І хоча деякі власники собак можуть із цим не погодитися, дослідники визнають, що тварини, цілком можливо, просто навчилися правильно реагувати на слова та команди, які вони чують, при цьому не обов'язково повністю розуміючи їхній сенс.