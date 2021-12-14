Раньше роботизированные механизмы могли выполнять либо тонкую, либо силовую работу. Эта рука может смять банку и пользоваться пинцетом.

Инженеры из Университета Аджу в южнокорейском городе Сувон создали роботизированную руку, которая достаточно сильна, чтобы раздавить алюминиевую банку и при этом может пользоваться пинцетом. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Разработанное устройство умеет выполнять широкий спектр задач — держать яйцо, раздавить банку или резать ножницами.

Авторы системы заявляют, что рука может использоваться в производстве электроники, чтобы размещать мелкие компьютерные чипы на плате с помощью пинцета.

[ + – ] Разработанное устройство

Роботизированные механизмы прошлых лет выполняли либо тонкую, либо силовую работу. Эта же разработка делает и то, и другое.

Более того, такой механизм может быть интегрирован в существующие на рынке системы.

По словам южнокорейских инженеров, воссоздание механизированной руки, которая бы работала как человеческая, по-прежнему остается нерешенной проблемой робототехники.

[ + – ] Разработанное устройство способно держать яйцо. [ + – ] Рука также может сжать банку.

"Движения руки человека требует очень высокого уровня ловкости, чтобы выполнять различные задачи — сильно сжимать, брать мелкие предметы и обращаться с инструментами", — объясняет инженер Уикюм Ким.

Тело человека состоит из 206 костей, а собственно руки из 54. Мышечная структура, которая управляет движениями, чрезвычайно сложна. Южнокорейская команда ученых проанализировала предыдущие роботизированные руки, их преимущества и недостатки.

Созданный механизм они назвали ILDA (ловкой антропоморфной рукой, которая управляется интегрированными связями), в ней присутствуют 20 механических суставов. Эта рука может приложить силу в 34 ньютона, но при этом разрезать лист бумаги ножницами.

[ + – ] Роботизированное устройство.

Весь механизм весит около 1 кг и компактен, длина чуть больше 20 см. Его можно прикрепить к существующим роботизированным манипуляторам без каких-либо дополнительных частей.

Во время экспериментов авторы разработки демонстрировали, как рука способна поднимать предметы различной формы и сжимать достаточно сильно, чтобы раздавить алюминиевые банки, или наоборот осторожно, чтобы удержать и не разбить яйцо.

Ранее Фокус сообщал, что не стоит ждать восстания машин, пока роботы не научатся держать чашку кофе. Ученые отмечают, что существующей робототехнике пока недоступен целый спектр действий, которые человек выполняет интуитивно.