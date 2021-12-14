Прорив у робототехніці: вчені створили руку, яка може бути сильною і хірургічно точною

Раніше роботизовані механізми могли виконувати або тонку, або силову роботу. Ця рука може зім'яти банку та користуватися пінцетом.

Інженери з Університету Аджу в південнокорейському місті Сувон створили роботизовану руку, яка досить сильна, щоб розчавити алюмінієву банку та може користуватися пінцетом. Про це повідомляє The Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Розроблений пристрій вміє виконувати широкий спектр завдань — тримати яйце, роздавити банку чи різати ножицями.

Автори системи заявляють, що рука може використовуватись у виробництві електроніки, щоб розміщувати дрібні комп'ютерні чіпи на платі за допомогою пінцету.

[ + – ] Розроблений пристрій

Роботизовані механізми минулих років виконували або тонку, або силову роботу. Ця ж технологія робить і те, й інше.

Більше того, такий механізм може бути інтегрований у системи, що існують на ринку.

За словами південнокорейських інженерів, відтворення механізованої руки, яка працювала б як людська, як і раніше, залишається невирішеною проблемою робототехніки.

[ + – ] Розроблений пристрій здатний тримати яйце. [ + – ] Рука може стиснути банку.

"Рухи руки людини потребують дуже високого рівня спритності, щоб виконувати різні завдання — сильно стискати, брати дрібні предмети і поводитися з інструментами", — пояснює інженер Вікюм Кім.

Тіло людини складається з 206 кісток, а власне руки з 54. М'язова структура, яка керує рухами, є надзвичайно складною. Південнокорейська команда вчених проаналізувала попередні роботизовані руки, їхні переваги та недоліки.

Створений механізм вони назвали ILDA (спритною антропоморфною рукою, яка керується інтегрованими зв'язками), у ній присутні 20 механічних суглобів. Ця рука може прикласти силу 34 ньютони, але при цьому розрізати аркуш паперу ножицями.

[ + – ] Роботизований пристрій.

Весь механізм важить майже 1 кг і компактний, довжина трохи більше 20 см. Його можна прикріпити до наявних маніпуляторів без будь-яких додаткових частин.

Під час експериментів автори розробки демонстрували, як рука здатна піднімати предмети різної форми та стискати досить сильно, щоб розчавити алюмінієві банки, або, навпаки, обережно, щоб утримати і не розбити яйце.

Раніше Фокус повідомляв, що не варто чекати на повстання машин, поки роботи не навчаться тримати чашку кави. Учені зазначають, що робототехніці, що існує, поки недоступний цілий спектр дій, які людина виконує інтуїтивно.