Когда человечество вымрет. Ученые назвали виды, которые могли бы захватить Землю

Исследователи говорят, что не только обезьяны имеют все шансы унаследовать планету в случае, если человечество исчезнет.

Исследователи назвали сразу несколько видов, которые могли бы захватить Землю, если человечество вымрет. Об этом сообщает LiveScience.

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Итак, какие животные на планете могли бы эволюционировать, чтобы в конечном итоге создать большое и сложно е общество, подобно человеческому?

"С помощью современных технологий секвенирования генов и пониманию эволюции мы довольно хорошо научились делать краткосрочные прогнозы", – говорит молекулярный эколог из Университета штата Северная Каролина Марта Рейскинд.

По ее словам, можно быть уверенным в том, что если бы люди внезапно исчезли, то изменение климата могло бы подтолкнуть эволюцию других видов. Также с уверенностью можно сказать, что в жарком климате белые медведи и пингвины исчезли бы вслед за людьми.

"Здесь важную роль будет играть конвергенция – эволюционный процесс, в результате которого два неродственных вида развивают схожие черты, чтобы преуспеть в среде обитания или занять новую нишу", – говорит геолог Дугал Диксон.

Классический пример конвергенции – это форма рыбы. С гладким, обтекаемым телом и плавниками рыба максимально оптимизирована для жизни под водой. Но дельфины также имеют похожую форму тела, хотя и являются теплокровными, дышащими воздухом млекопитающими с абсолютно другой историей эволюции.

Исследование Манчестерского университета показало, что одна особенность сделала людей первыми в строительстве и пространственном мышлении – это наши руки. Для того, чтобы играть такую же экологическую роль, что и люди, строить дома и влиять на окружающую среду, другому виду придется научиться также ловко манипулировать объектами. Иными словами, этому новому виду будут необходимы противопоставленные большие пальцы или их аналог.

[ + – ] Руки обезьян максимально похожи на человеческие. Фото: Johan Lind/N

У приматов, таких как шимпанзе (Pan troglodytes) и бонобо (Pan paniscus), которые являются ближайшими родственниками людей, имеются противопоставленные пальцы. Возможно, именно эти гоминиды смогут заменить людей, если человечество вымрет. Согласно статье в журнале Nature, обезьянам могут потребоваться сотни тысяч или даже миллион лет эволюции, чтобы начать создавать сложные, похожие на человеческие инструменты. Для сравнения, общий предок шимпанзе и современных людей жил на Земле около 7 млн лет назад.

Но масштабное стихийное бедствие, которое уничтожит людей, скорее всего, сотрет с лица Земли и шимпанзе. Таким образом, на сцену выходит другой кандидат, который умеет также ловко использовать инструменты – птицы.

Около 66 млн лет назад вымерли нептичьи динозавры и их место заняли млекопитающие. В этот раз птицы также могли бы пережить апокалипсис и занять лидирующие позиции. Согласно исследованию в журнале Science, птицы достаточно умны, особенно врановые, которые обладают интеллектом даже большим, чем у шимпанзе. Также ученые недавно выяснили, что некоторые птицы могут создавать собственные инструменты, например, при помоги лап и клювов они делают крючки из проволоки. Африканские серые попугаи могут запоминать до 100 слов и разгадывать простые математические задачки, включая понимание концепции нуля.

Также известно, что птицы охотно собираются в группы, а крайне общительные грачи даже строят общие места для гнездования. Некоторые совместные гнезда грачей используются на протяжении десятилетий. Но такие жилища все равно мало бы походили на мегаполисы людей.

Но есть еще один вид на Земле, который крайне ловок в манипулировании объектами.

"Именно интеллект изменяет наше поведение под влиянием окружающей среды", – отмечает исследователь из Университета Летбриджа Дженнифер Мэзер.

Если учитывать этот показатель, то вероятно, осьминоги умнее многих животных. Ученые говорят, что осьминоги могут различать реальные и виртуальные объекты, проектировать среду обитания, убирая и совершенствую свои логова. Также известно, что они живут сообществами.

[ + – ] Осьминоги умнее многих животных. Фото: New Atlas

Но осьминогам, по очевидным причинам, будет слишком сложно адаптироваться к жизни на суше.

Мэзер считает, что больше шансов на успех имеют социальные насекомые, такие как муравьи и термиты. Основная причина – они невероятно быстро и хорошо могут адаптироваться к различным условиям окружающей среды. Согласно данным Музея естественной истории Лондона, насекомые живут на Земле уже около 480 млн лет.

[ + – ] Колонии муравьев больше напоминают человеческую цивилизация Фото: Macquarie University

За такое количество времени насекомые эволюционировали, заполняя каждую нишу на Земле. Колонии муравьев и термитов больше остальных напоминают человеческую цивилизацию. Исследователи говорят, что муравьи выращивают грибы, а термиты передают друг другу послания на большие расстояния с помощью вибраций. Если человечество вымрет, возможно, колонии насекомых займут наше место на планете.

Конечно, сказать наверняка, как эволюция будет развиваться на протяжении миллионов лет – крайне сложно.

"По мере того, как вы продвигается все дальше во времени, точность прогнозов будет снижаться, потому что существует огромное количество факторов, которое влияет на эволюцию. Например, случайные мутации, внезапные вымирания и узкие места в популяциях, при которых вид едва спасается от вымирания, но теряет большую часть своего генетического разнообразия", – подытожила Рейскинд.