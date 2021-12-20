Коли людство вимре. Вчені назвали види, які могли б захопити Землю

Дослідники стверджують, що не тільки мавпи можуть успадкувати планету у випадку, якщо людство зникне.

Дослідники назвали відразу кілька видів, які б захопили Землю, якщо людство вимре. Про це повідомляє LiveScience.

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Отже, які тварини на планеті могли б еволюціонувати, щоб зрештою створити велике та складне суспільство, схоже на людське?

"За допомогою сучасних технологій секвенування генів і розуміння еволюції ми досить добре навчилися робити короткострокові прогнози", — каже молекулярна екологиня з Університету штату Північна Кароліна Марта Рейскінд.

За її словами, можна бути впевненим, що якби люди раптово зникли, то зміна клімату могла б підштовхнути еволюцію інших видів. Також із упевненістю можна сказати, що в спекотному кліматі білі ведмеді та пінгвіни зникли б слідом за людьми.

"Тут важливу роль відіграватиме конвергенція — еволюційний процес, у результаті якого два неспоріднених види розвивають схожі риси, щоб досягти успіху в середовищі проживання або зайняти нову нішу", — говорить геолог Дугал Діксон.

Класичний приклад конвергенції – це форма риби. З гладким, обтічним тілом і плавниками риба максимально оптимізована для життя під водою. Але дельфіни також мають схожу форму тіла, хоч і є теплокровними, ссавцями, що дихають повітрям, з абсолютно іншою історією еволюції.

Дослідження Манчестерського університету показало, що одна особливість зробила людей першими в будівництві та просторовому мисленні – це наші руки. Для того, щоб грати таку саму екологічну роль, як і люди, будувати будинки та впливати на навколишнє середовище, іншому виду доведеться навчитися також вправно маніпулювати об'єктами. Іншими словами, цьому новому виду будуть необхідні протиставлені великі пальці або їхній аналог.

[ + – ] Руки мавп максимально схожі на людські. Фото: Johan Lind/N

Примати, такі як шимпанзе (Pan troglodytes) і бонобо (Pan paniscus), які є найближчими родичами людей, мають протиставлені пальці. Можливо, саме ці гомініди зможуть замінити людей, якщо людство помре. Згідно зі статтею в журналі Nature, мавпам можуть знадобитися сотні тисяч або навіть мільйон років еволюції, щоб почати створювати складні, схожі на людські інструменти. Для порівняння, загальний предок шимпанзе та сучасних людей жив на Землі близько 7 млн років тому.

Але масштабне стихійне лихо, яке знищить людей, швидше за все, зітре з лиця Землі й шимпанзе. Таким чином, на сцену виходить інший кандидат, який також уміє управно використати інструменти, – птахи.

Близько 66 млн років тому вимерли нептахові динозаври, і їхнє місце зайняли ссавці. Цього разу птахи також могли б пережити апокаліпсис і посісти лідируючі позиції. Згідно з дослідженням в журналі Science, птахи досить розумні, особливо воронові, які мають інтелект навіть більший, ніж у шимпанзе. Також учені нещодавно з'ясували, що деякі птахи можуть створювати власні інструменти, наприклад, за допомогою лап і дзьобів вони роблять гачки з дроту. Африканські сірі папуги можуть запам'ятовувати до 100 слів і розгадувати найпростіші математичні завдання, включаючи розуміння концепції нуля.

Також відомо, що птахи охоче збираються в групи, а вкрай товариські граки навіть будують спільні місця для гніздування. Деякі спільні гнізда граків використовуються протягом десятиліть. Але такі житла все одно мало б були схожими на мегаполіси людей.

Але є ще один вид на Землі, який украй спритний у маніпулюванні об'єктами.

"Саме інтелект змінює нашу поведінку під упливом навколишнього середовища", — зазначає дослідниця з Університету Летбріджа Дженніфер Мезер.

Якщо враховувати цей показник, то ймовірно, восьминоги розумніші за багатьох тварин. Учені кажуть, що восьминоги можуть розрізняти реальні та віртуальні об'єкти, проектувати довкілля, прибираючи та вдосконалюю свої лігва. Також відомо, що вони мешкають спільнотами.

[ + – ] Восьминоги розумніші за багатьох тварин. Фото: New Atlas

Але восьминогам, із очевидних причин, буде надто складно адаптуватися до життя на суші.

Мезер вважає, що більше шансів на успіх мають соціальні комахи, такі як мурахи та терміти. Основна причина – вони неймовірно швидко та добре можуть адаптуватися до різних умов довкілля. За даними Музею природної історії Лондона, комахи живуть на Землі вже близько 480 млн років.

[ + – ] Колонії мурах більше нагадують людську цивілізацію Фото: Macquarie University

За таку кількість часу комахи еволюціонували, заповнюючи кожну нішу Землі. Колонії мурах і термітів найбільше нагадують людську цивілізацію. Дослідники кажуть, що мурахи вирощують гриби, а терміти передають одне одному послання на великі відстані за допомогою вібрацій. Якщо людство вимре, можливо, колонії комах займуть наше місце на планеті.

Звичайно, сказати напевно, як еволюція розвиватиметься протягом мільйонів років – дуже складно.

"У міру того, як ви просуваєтеся все далі в часі, точність прогнозів знижуватиметься, тому що існує величезна кількість факторів, що впливає на еволюцію. Наприклад, випадкові мутації, раптові вимирання та вузькі місця в популяціях, за яких вид ледве рятується від вимирання, але втрачає більшу частину свого генетичного розмаїття", – підсумувала Рейскінд.