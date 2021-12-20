Ученые отправят мышечные клетки в космос, чтобы выяснить причину старения (фото)

Мышцы астронавтов в космосе слабеют, поскольку на них не воздействует гравитационное поле. По возвращению на Землю мышечный тонус приходит в норму.

Завтра, 21 декабря, ракета SpaceX Falcon 9 доставит на Международную космическую станцию выращенные в лаборатории мышечные клетки человека. Так исследователи, которые изучают проблему старения, хотят получить новые данные о старении. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Авторами эксперимента под названием MicroAge стали исследователи из Ливерпульского университета.

[ + – ] Одни клетки подвергнут электрической стимуляции, а другие — воздействию защитных белков теплового шока.

Авторы исследования, бюджет которого составляет 1,6 млн долларов, планируют наблюдать за мышечными клетками в условиях микрогравитации и в дальнейшем помочь людям прожить более долгую и здоровую жизнь. В рамках эксперимента клетки размером не больше рисового зерна, поместили в упаковку, напечатанную на 3D-принтере.

В космос их доставит ракета SpaceX Falcon 9, которая 21 декабря стартует с Космического центра им. Кеннеди во Флориде. Назад она вернется в январе.

[ + – ] В мышечные клетки доставит ракета SpaceX Falcon 9.

Когда астронавты находятся в космосе и на них не действует гравитационное поле, мышцы слабеют, как у людей старшего возраста. По возвращению на Землю мышечный тонус приходит в норму. Ученые пытаются выяснить, почему с возрастом мышцы становятся слабее, и найти способ с этим бороться. Слабость мышц сопряжена с рядом проблем, например увеличивается риск падения, после полученных травм мышцы дольше восстанавливаются.

Одни мышечные клетки подвергнут электрической стимуляции, а другие — воздействию защитных белков теплового шока, что, по данным исследователей из Ливерпуля, защищает от истощения мышц с возрастом. В дальнейшем мышцы будут заморожены и возвращены на землю, где ученые планируют провести дополнительный анализ.

Ранее Фокус сообщал, что ученые выяснили, какие молекулы предотвращают старение кожи. Две новые молекулы генерируют сероводород и тем самым защищают кожу от старения под воздействием ультрафиолета.