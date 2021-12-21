Земля перевернется. Ученые спрогнозировали судьбу планеты, если все вулканы на ней взорвутся

Вулканы — одно из самых удивительных геологических образований, которые не только поражают своей величественностью и красотой, но и вызывают огромнейший страх и ужас.

Вулканы представляют собой отверстие в коре планеты или спутника, через которое извергается расплавленная порода, горячие газы и другие материалы. Они часто образуют холмы и горы, поскольку слои горных пород и пепла накапливаются в результате повторяющихся извержений, пишет What if.

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В мире насчитывается около 1350 потенциально активных вулканов. Вулкан считается активным, если он извергался за последние 10 000 лет, а за всю историю человечества произошло больше 500 извержений.

Но что произойдет, если все вулканы Земли взорвутся одновременно, переживет ли наша планета весь этот ужас в виде пепла, расплавленной лавы и ядовитых газов?

Порождающие мрак и смерть

Ну, во-первых, если бы все действующие вулканы Земли взорвались одновременно, возникло бы много взрывов. Взрывные извержения породили бы стену из камней, пепла и газа, уничтожив близлежащие районы. Причем обогнать это гигантское горячее облако с температурой 1000 °C никто не сможет, так как оно будет двигаться быстрее, чем 700 км/ч.

Но не все вулканы будут извергаться с такой силой. Вместо того, чтобы яростно выталкивать магму, некоторые из них будут постоянно выбрасывать ее на землю.

Другие извержения начнут поднимать в воздух целые шлейфы пепла. Они пролетят тысячи километров и покроют всю Землю толстым слоем. В результате пепельные облака закроют солнечный свет, погрузив всю планету в полную темноту.

Уничтожающие все живое

Учитывая все вышеперечисленные факты, шансы на выживание человечества становятся нулевыми. Также без солнечного света погибнут все растения, включая сельскохозяйственные культуры, которые кормят нас и животных. Но даже если бы урожай мог каким-то образом уцелеть без солнца, его бы в конечном счете уничтожили кислотные дожди.

Что еще важно отметить, вулканический пепел — это крошечные частицы горных пород, которые очень тяжелые. Поэтому если большое его количество упадет на чью-то крышу, дом сразу же рухнет.

Избежать последствий от одновременного извержения всех вулканов не получится даже если вы решите бежать самолетом или машиной, поскольку горячие облака пепла расплавят двигатели автомобилей и самолетов. К тому же, все рейсы в любом случае будут отменены из-за плохой видимости.

В свою очередь, глубокие подводные вулканы превратят воду в кислую жидкость. В такой среде морская жизнь потерпит огромные потери. Вся пищевая цепочка будет разрушена.

Пережившие ад

[ + – ] Единственные существа, которые смогут пережить этот ад — экстремофилы

Единственные существа, которые смогут пережить этот ад — экстремофилы. Эти организмы уже живут в такой чрезвычайно кислой среде, как горячие источники Йеллоустоуна, или в глубоких подводных жерлах, защищенных от поверхностного разрушения. Поэтому подобные изменения на планете не будут для них чем-то шокирующим.

Ученые также не исключают и научно-фантастическую идею, суть которой состоит в том, что некоторые люди смогут выжить, преждевременно переместившись на орбиту или в глубокие подземные бункеры, построенные хорошо финансируемыми правительствами или богатыми магнатами. Они будут оставаться в своем убежище и ожидать пока очистится атмосфера, а это займет очень, очень много времени.

Изменение климата

Поскольку никакие солнечные лучи не смогут достигать поверхности Земли, она остынет до такой степени, что на ней начнется новый ледниковый период.

Однако в долгосрочной перспективе глобальные температуры снова изменятся — на этот раз они станут намного жарче. Из-за большого количества углекислого газа, выделяемого во время извержений, парниковый эффект значительно увеличится, сильно нагрев нашу планету.

Длительные вулканические извержения выбросят частично расплавленный слой на поверхность, что вызовет дисбаланс массы, из-за этого наша планета может перевернуться так же, как Марс около 3,5 миллиардов лет назад. В результате чего, Париж вполне сможет оказаться на Северном полюсе.

Конечно такой сценарий маловероятен, поскольку нет никаких свидетельств того, что за 4 миллиарда лет истории Земли все вулканы извергались одновременно, но не лучше ли быть готовым ко всему?