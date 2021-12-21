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Земля перевернется. Ученые спрогнозировали судьбу планеты, если все вулканы на ней взорвутся

Юлия Чайка
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Вулканы — одно из самых удивительных геологических образований, которые не только поражают своей величественностью и красотой, но и вызывают огромнейший страх и ужас.

Вулканы представляют собой отверстие в коре планеты или спутника, через которое извергается расплавленная порода, горячие газы и другие материалы. Они часто образуют холмы и горы, поскольку слои горных пород и пепла накапливаются в результате повторяющихся извержений, пишет What if.

В мире насчитывается около 1350 потенциально активных вулканов. Вулкан считается активным, если он извергался за последние 10 000 лет, а за всю историю человечества произошло больше 500 извержений.

Но что произойдет, если все вулканы Земли взорвутся одновременно, переживет ли наша планета весь этот ужас в виде пепла, расплавленной лавы и ядовитых газов?

Порождающие мрак и смерть

пепел, вулкан, извержение, снимок

Ну, во-первых, если бы все действующие вулканы Земли взорвались одновременно, возникло бы много взрывов. Взрывные извержения породили бы стену из камней, пепла и газа, уничтожив близлежащие районы. Причем обогнать это гигантское горячее облако с температурой 1000 °C никто не сможет, так как оно будет двигаться быстрее, чем 700 км/ч.

Но не все вулканы будут извергаться с такой силой. Вместо того, чтобы яростно выталкивать магму, некоторые из них будут постоянно выбрасывать ее на землю.

Другие извержения начнут поднимать в воздух целые шлейфы пепла. Они пролетят тысячи километров и покроют всю Землю толстым слоем. В результате пепельные облака закроют солнечный свет, погрузив всю планету в полную темноту.

Уничтожающие все живое

смерть, осьминог, ракушки, берег, изображение

Учитывая все вышеперечисленные факты, шансы на выживание человечества становятся нулевыми. Также без солнечного света погибнут все растения, включая сельскохозяйственные культуры, которые кормят нас и животных. Но даже если бы урожай мог каким-то образом уцелеть без солнца, его бы в конечном счете уничтожили кислотные дожди.

Что еще важно отметить, вулканический пепел — это крошечные частицы горных пород, которые очень тяжелые. Поэтому если большое его количество упадет на чью-то крышу, дом сразу же рухнет.

Избежать последствий от одновременного извержения всех вулканов не получится даже если вы решите бежать самолетом или машиной, поскольку горячие облака пепла расплавят двигатели автомобилей и самолетов. К тому же, все рейсы в любом случае будут отменены из-за плохой видимости.

В свою очередь, глубокие подводные вулканы превратят воду в кислую жидкость. В такой среде морская жизнь потерпит огромные потери. Вся пищевая цепочка будет разрушена.

Пережившие ад

экстремофилы, существа, фото
Единственные существа, которые смогут пережить этот ад — экстремофилы

Единственные существа, которые смогут пережить этот ад — экстремофилы. Эти организмы уже живут в такой чрезвычайно кислой среде, как горячие источники Йеллоустоуна, или в глубоких подводных жерлах, защищенных от поверхностного разрушения. Поэтому подобные изменения на планете не будут для них чем-то шокирующим.

Ученые также не исключают и научно-фантастическую идею, суть которой состоит в том, что некоторые люди смогут выжить, преждевременно переместившись на орбиту или в глубокие подземные бункеры, построенные хорошо финансируемыми правительствами или богатыми магнатами. Они будут оставаться в своем убежище и ожидать пока очистится атмосфера, а это займет очень, очень много времени.

Изменение климата

лед, холод, изображение

Поскольку никакие солнечные лучи не смогут достигать поверхности Земли, она остынет до такой степени, что на ней начнется новый ледниковый период.

Однако в долгосрочной перспективе глобальные температуры снова изменятся — на этот раз они станут намного жарче. Из-за большого количества углекислого газа, выделяемого во время извержений, парниковый эффект значительно увеличится, сильно нагрев нашу планету.

Длительные вулканические извержения выбросят частично расплавленный слой на поверхность, что вызовет дисбаланс массы, из-за этого наша планета может перевернуться так же, как Марс около 3,5 миллиардов лет назад. В результате чего, Париж вполне сможет оказаться на Северном полюсе.

Конечно такой сценарий маловероятен, поскольку нет никаких свидетельств того, что за 4 миллиарда лет истории Земли все вулканы извергались одновременно, но не лучше ли быть готовым ко всему?