Земля перекинеться. Вчені спрогнозували долю планети, якщо всі вулкани на ній вибухнуть

Вулкани — одне з найдивовижніших геологічних утворень, які не тільки вражають своєю величчю та красою, але й викликають величезний страх і жах.

Вулкани — це отвір у корі планети або супутника, через який викидається розплавлена порода, гарячі гази й інші матеріали. Вони часто утворюють пагорби та гори, оскільки шари гірських порід і попелу накопичуються в результаті вивержень, що повторюються, пише What if.

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У світі налічується близько 1350 потенційно активних вулканів. Вулкан вважається активним, якщо він вивергався за останні 10 000 років, а за всю історію людства відбулося понад 500 вивержень.

Але що станеться, якщо всі вулкани Землі вибухнуть одночасно, чи переживе наша планета весь цей жах у вигляді попелу, розплавленої лави й отруйних газів?

Ті, що породжують морок і смерть

Ну, по-перше, якби всі вулкани Землі, що діють, вибухнули одночасно, виникло б багато вибухів. Вибухові виверження породили б стіну з каміння, попелу та газу, знищивши довколишні райони. Причому обігнати цю гігантську гарячу хмару з температурою 1000°C ніхто не зможе, тому що вона рухатиметься швидше, ніж 700 км/год.

Але не всі вулкани вивергатимуться з такою силою. Замість того, щоб затято виштовхувати магму, деякі з них постійно викидатимуть її на землю.

Інші виверження почнуть піднімати в повітря цілі шлейфи попелу. Вони пролетять тисячі кілометрів і покриють усю землю товстим шаром. У результаті хмари з попелу закриють сонячне світло, зануривши всю планету в повну темряву.

Ті, що знищують усе живе

Враховуючи всі перераховані вище факти, шанси на виживання людства стають нульовими. Також без сонячного світла загинуть усі рослини, включаючи сільськогосподарські культури, які годують нас і тварин. Але навіть якби врожай міг якимось чином вціліти без сонця, його зрештою знищили б кислотні дощі.

Що ще важливо відзначити, вулканічний попіл — це крихітні частинки гірських порід, які дуже тяжкі. Тому якщо велика його кількість впаде на чийсь дах, будинок одразу впаде.

Уникнути наслідків від одночасного виверження всіх вулканів не вдасться, навіть якщо ви вирішите тікати літаком або машиною, оскільки гарячі хмари попелу розплавлять двигуни автомобілів і літаків. До того ж, усі рейси в будь-якому випадку будуть скасовані через погану видимість.

У свою чергу, глибокі підводні вулкани перетворять воду на кислу рідину. У такому середовищі морське життя зазнає величезних втрат. Весь харчовий ланцюжок буде зруйнований.

Ті, що пережили пекло

[ + – ] Єдині істоти, які зможуть пережити це пекло, – екстремофіли

Єдині істоти, які зможуть пережити це пекло, – екстремофіли. Ці організми вже живуть у такому надзвичайно кислому середовищі, як гарячі джерела Єллоустоуна, або в глибоких підводних жерлах, захищених від поверхневого руйнування. Тому подібні зміни на планеті не будуть для них шокуючим.

Учені також не виключають і науково-фантастичну ідею, суть якої полягає в тому, що деякі люди зможуть вижити, передчасно перемістившись на орбіту або в глибокі підземні бункери, побудовані урядами, що добре фінансуються, або багатими магнатами. Вони залишатимуться у своєму притулку та чекатимуть, поки очиститься атмосфера, а це займе дуже, дуже багато часу.

Зміна клімату

Оскільки ніякі сонячні промені не зможуть досягати поверхні Землі, вона охолоне настільки, що на ній почнеться новий льодовиковий період.

Однак у довгостроковій перспективі глобальні температури знову зміняться — цього разу вони стануть набагато спекотнішими. Через велику кількість вуглекислого газу, що виділяється під час вивержень, парниковий ефект значно збільшиться, сильно нагріваючи нашу планету.

Тривалі вулканічні виверження викинуть частково розплавлений шар на поверхню, що викличе дисбаланс маси, тому наша планета може перевернутися так само, як Марс близько 3,5 мільярдів років тому. Внаслідок цього Париж цілком зможе опинитися на Північному полюсі.

Звичайно, такий сценарій малоймовірний, оскільки немає жодних свідчень того, що за 4 мільярди років історії Землі всі вулкани вивергалися одночасно, але чи не краще бути готовим до всього?