Игра в прятки. Астрономы предупреждают, что Венера вскоре исчезнет с ночного неба

С конца декабря по конец января можно будет наблюдать за необычным путешествием Венеры по небу, а потом и ее исчезновение. Такая трансформация планеты происходит каждые 584 дня.

Венера готовится к нижнему соединению – это понятие в астрономии означает, что планета, в данном случае Венера будет находится на прямой линии между Землей и Солнцем. Все три объекта будут в такой конфигурации уже 8 января, сообщает Phys.

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Период нижнего соединения происходит только раз в 584 дня. Венера до 8 января будет опускаться к горизонту и в то же время окажется ближе всего к Земле. Эта близость сделает Венеру больше в ночном небе и ее будет легче увидеть.

Например, 28 декабря, согласно прогнозу NASA, Венера будет находится ниже всего над горизонтом. Но легче будет ее рассмотреть, если наблюдать за планетой за полчаса до захода Солнца. Согласно сообщению NASA, последний вечер, когда Венера будет видна над горизонтом – это 5 января и то, ее можно будет увидеть лучше всего через полчаса после заката.

"Существует восьмидневный период, во время которого Венеру не видно, ее затмевает собой яркость Солнца. Просто планета меняет свое местоположение на небе и будет видна не вечером, а утром", — говорит Джон Келлер, директор планетария имени Фиске при Университете Колорадо.

[ + – ] Венера Фото: NASA

Начиная с 11 января, а может и позже, как прогнозируют в NASA, Венеру снова можно будет увидеть в утреннем небе.

В следующем году у Венеры будет также верхнее соединение – это явление, когда планета будет находиться в самой дальней точке орбиты и между ней и Землей будет находиться Солнце. Подобное верхнее соединение уже происходило в этом году – 26 марта 2021 года, а следующее состоится 22 октября 2022 года.

Хотя по размерам Венера и похожа на Землю, в остальном сильно отличается. Там очень жарко и атмосфера наполнена токсичными газами. А еще Венера, в отличие от остальных планет, вращается вокруг своей оси против часовой стрелки, а вокруг Солнца – по часовой стрелке.

Напоминаем, что по словам ученых 4 млрд лет назад на Венере мог быть пригодный для жизни климат.