Гра в хованки. Астрономи попереджають, що Венера незабаром зникне з нічного неба

З кінця грудня до кінця січня можна буде спостерігати за незвичайною подорожжю Венери небом, а потім і її зникненням. Така трансформація планети відбувається кожні 584 дні.

Венера готується до нижнього з'єднання — це поняття в астрономії означає, що планета, у цьому випадку Венера, буде на прямій лінії між Землею і Сонцем. Усі три об'єкти будуть у такій конфігурації вже 8 січня, повідомляє Phys.

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Період нижнього з'єднання відбувається лише раз на 584 дні. Венера до 8 січня опускатиметься до горизонту і водночас виявиться найближче до Землі. Ця близькість зробить Венеру більшою в нічному небі, і її буде легше побачити.

Наприклад, 28 грудня, згідно з прогнозом NASA, Венера буде найнижче над горизонтом. Але легше її розглянути, якщо спостерігати за планетою за пів години до заходу Сонця. Згідно з повідомленням NASA, останній вечір, коли Венеру буде видно над горизонтом – це 5 січня, її можна буде побачити найкраще через пів години після заходу сонця.

"Існує восьмиденний період, під час якого Венеру не видно, її затьмарює собою яскравість Сонця. Просто планета змінює своє місце на небі і буде виднітися не ввечері, а вранці", — говорить Джон Келлер, директор планетарію імені Фіске при Університеті Колорадо.

[ + – ] Венера Фото: ISS

Починаючи з 11 січня, а може, й пізніше, як прогнозують у NASA, Венеру знову можна буде побачити в ранковому небі.

Наступного року у Венери буде також верхнє з'єднання – це явище, коли планета перебуватиме в найдальшій точці орбіти і між нею та Землею буде Сонце. Таке верхнє з'єднання вже відбувалося цього року – 26 березня 2021 року, а наступне відбудеться 22 жовтня 2022 року.

Хоча за розмірами Венера і подібна до Землі, в іншому сильно відрізняється. Там дуже жарко і атмосфера наповнена токсичними газами. А ще Венера, на відміну від інших планет, обертається навколо своєї осі проти годинникової стрілки, а навколо Сонця – за годинниковою стрілкою.

Нагадуємо, що, за словами вчених, 4 млрд років тому на Венері міг бути придатний для життя клімат.