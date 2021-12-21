Максимальная готовность. Земля оказалась под прицелом сразу двух пятен на Солнце

Исследователи говорят, что звезда может отправить в сторону планеты вспышки М-класса, но этого пока не произошло.

Ученые предупреждают о потенциально больших вспышках на Солнце, которые могут произойти в ближайшие дни. Об этом сообщает Daily Express.

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"Мы пока не наблюдаем сильных штормов на Солнце, которые были бы направлены на Землю, но мы находимся в состоянии повышенной готовности. Прямо сейчас на одной из сторон Солнца, обращенной к Земле, видны несколько солнечных пятен. Двое из них достаточно крупные, но пока ни одно пятно не разразилось вспышкой", – говорит физик, исследователь космической погоды Тамита Сков.

Также она добавила, что в ближайшие дни солнечный ветер может стать причиной красивого полярного сияния на Земле.

"Очаг быстрого солнечного ветра из небольшой корональной дыры достаточно эффективен. Жители Великобритании, Исландии и части Канады смогут насладиться отличным полярным сиянием в течение нескольких следующих дней", – добавила Сков.

[ + – ] Так выглядят пятна на Солнце. Фото: NASA

Корональные дыры – это области в короне Солнца (верхний слой атмосферы звезды), где плазма на порядок холоднее и тоньше, чем окружающие ее области.

Что же касается солнечных вспышек, то самые крупные известны как "вспышки Х-класса", а самые маленькие относятся к классу А, за ним следуют В, С и М. Каждая буква в этой шкале представляет собой 10-кратное увеличение энергии солнечной вспышки.

Незначительные штормы могут привести к небольшим сбоям в энергосистемах на планете, а также повлиять на работу спутников. Также известно, что магнитные бури могут сбивать с пути мигрирующих животных на Земле и вызывают полярные сияния на высоких широтах.

В самом крайнем случае, сильные магнитные бури Х-класса могут привести к обрушению всей энергосистемы Земли с вытекающими отсюда последствиями.

Синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) говорят, что два имеющихся пятна на Солнце могут стать источниками вспышка М-класса.