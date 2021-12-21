Максимальна готовність. Земля опинилася під прицілом одразу двох плям на Сонці

Дослідники кажуть, що зірка може відправити в бік планети спалаху М-класу, але цього поки що не сталося.

Учені попереджають про потенційно великі спалахи на Сонці, які можуть статися найближчими днями. Про це повідомляє Daily Express.

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"Ми поки не спостерігаємо сильних штормів на Сонці, які були б спрямовані на Землю, але ми перебуваємо в стані підвищеної готовності. Прямо зараз на одній зі сторін Сонця, зверненої до Землі, видно кілька сонячних плям. Двоє з них досить великі, але поки що жодна пляма не вибухнула спалахом", – каже фізикиня, дослідниця космічної погоди Таміта Сков.

Також вона додала, що найближчими днями сонячний вітер може стати причиною гарного полярного сяйва на Землі.

"Вогнище швидкого сонячного вітру з невеликої корональної діри досить ефективне. Жителі Великобританії, Ісландії та частини Канади зможуть насолодитися відмінним полярним сяйвом протягом кількох наступних днів", — додала Сков.

[ + – ] Такий вигляд мають плями на Сонці. Фото: ISS

Корональні діри — це області в короні Сонця (верхній шар атмосфери зірки), де плазма на порядок холодніша й тонша, ніж області, які її оточують.

Що ж до сонячних спалахів, то найбільші відомі як "спалахи Х-класу", а найменші відносяться до класу А, за ним слідують В, С і М. Кожна літера в цій шкалі є 10-кратним збільшенням енергії сонячного спалаху.

Незначні шторми можуть призвести до невеликих збоїв в енергосистемах планети, а також вплинути на роботу супутників. Також відомо, що магнітні бурі можуть збивати зі шляху мігруючих тварин на Землі та викликають полярні сяйва на високих широтах.

У крайньому випадку, сильні магнітні бурі Х-класу можуть призвести до обвалення всієї енергосистеми Землі з наслідками, що звідси випливають.

Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) кажуть, що дві наявні плями на Сонці можуть стати джерелами спалаху М-класу.