Максимальна готовність. Земля опинилася під прицілом одразу двох плям на Сонці
Дослідники кажуть, що зірка може відправити в бік планети спалаху М-класу, але цього поки що не сталося.
Учені попереджають про потенційно великі спалахи на Сонці, які можуть статися найближчими днями. Про це повідомляє Daily Express.
"Ми поки не спостерігаємо сильних штормів на Сонці, які були б спрямовані на Землю, але ми перебуваємо в стані підвищеної готовності. Прямо зараз на одній зі сторін Сонця, зверненої до Землі, видно кілька сонячних плям. Двоє з них досить великі, але поки що жодна пляма не вибухнула спалахом", – каже фізикиня, дослідниця космічної погоди Таміта Сков.
Також вона додала, що найближчими днями сонячний вітер може стати причиною гарного полярного сяйва на Землі.
"Вогнище швидкого сонячного вітру з невеликої корональної діри досить ефективне. Жителі Великобританії, Ісландії та частини Канади зможуть насолодитися відмінним полярним сяйвом протягом кількох наступних днів", — додала Сков.
Корональні діри — це області в короні Сонця (верхній шар атмосфери зірки), де плазма на порядок холодніша й тонша, ніж області, які її оточують.
Що ж до сонячних спалахів, то найбільші відомі як "спалахи Х-класу", а найменші відносяться до класу А, за ним слідують В, С і М. Кожна літера в цій шкалі є 10-кратним збільшенням енергії сонячного спалаху.
Незначні шторми можуть призвести до невеликих збоїв в енергосистемах планети, а також вплинути на роботу супутників. Також відомо, що магнітні бурі можуть збивати зі шляху мігруючих тварин на Землі та викликають полярні сяйва на високих широтах.
У крайньому випадку, сильні магнітні бурі Х-класу можуть призвести до обвалення всієї енергосистеми Землі з наслідками, що звідси випливають.
Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) кажуть, що дві наявні плями на Сонці можуть стати джерелами спалаху М-класу.