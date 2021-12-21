Увидеть Землю с высоты 158 км. NASA показало, как выглядит полет на ракете (видео)

С помощью камеры, размещенной на суборбитальной ракете, можно посмотреть на нашу планету с умопомрачительной высоты.

360-градусная камера установлена на ракете-зонде Terrier-Improved Malemute, которая предназначена для изучения ионосферы Земли. Эту камеру установили в рамках научного проекта в партнерстве NASA с колледжами штата Колорадо. Этот проект разработали 50 студентов разных колледжей для того, чтобы предоставить возможность увидеть Землю с высоты полета ракета. В данном случае студенты показали видео, записанное на высоте 157 км, сообщает SciTechDaily.

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360-градусную камеру установили на ракете-зонде Terrier-Improved Malemute, предназначенной для суборбитальных полетов и изучения верхних слоев атмосферы, с помощью установленных на ней приборов.

В совместном проекте NASA и учебных заведений, принимали участие более 50 студентов разных колледжей штата Колорадо.

"Цель проекта состоит в том, что создать видео полета ракеты-зонда. Также в будущем подобную технологию можно использовать для наблюдения за развертыванием научных приборов, размещенных в ракете", — говорит Джованни Розанова из NASA.

Над проектом студенты работали в течение 2 лет. Одной из задач студентов была разработка система правильного расположения камеры возле ракеты, а также разработка системы защиты этой камеры во время обратного полета на Землю.

В NASA подтвердили, что студенты справились с задачей, и результатом их усилий стало это уникальное видео.

Подобные ракеты-зонды летают по дуговой траектории на высоте от 120 км и выше. Их используют для исследований атмосферы Земли, а также для реализации научных проектов студентами высших учебных заведений США.