Побачити землю з висоти 158 км. NASA показало, як виглядає політ на ракеті (відео)

За допомогою камери, розміщеної на суборбітальній ракеті, можна подивитися на нашу планету з дивовижної висоти.

360-градусна камера встановлена на ракеті-зонді Terrier-Improved Malemute, яка призначена для вивчення іоносфери Землі. Цю камеру встановили у межах наукового проєкту у партнерстві NASA з коледжами штату Колорадо. Цей проєкт розробили 50 студентів різних коледжів, щоб надати можливість побачити Землю з висоти польоту ракети. У цьому випадку студенти показали відео, записане на висоті 157 км, повідомляє SciTechDaily.

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360-градусну камеру встановили на ракеті-зонді Terrier-Improved Malemute, призначеній для суборбітальних польотів та вивчення верхніх шарів атмосфери за допомогою встановлених на ній приладів.

У спільному проєкті NASA та навчальних закладів брали участь понад 50 студентів різних коледжів штату Колорадо.

"Мета проєкту полягає в тому, щоб створити відео польоту ракети-зонда. Також у майбутньому подібну технологію можна використовувати для спостереження за розгортанням наукових приладів, розміщених у ракеті", — говорить Джованні Розанова з NASA.

Над проєктом студенти працювали упродовж 2 років. Одним із завдань студентів була розробка системи правильного розташування камери біля ракети, а також розробка системи захисту цієї камери під час зворотного польоту на Землю.

У NASA підтвердили, що студенти впоралися із завданням, і результатом їхніх зусиль стало це унікальне відео.

Подібні ракети-зонди літають дуговою траєкторією на висоті від 120 км і вище. Їх використовують для досліджень атмосфери Землі, а також реалізації наукових проєктів студентами вищих навчальних закладів США.