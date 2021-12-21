В Украине создали выгодные условия для IT-сферы: "Дия.City" остановит отток услуг и специалистов за границу – Устенко

В Украине будет введен налоговый режим "Дия.City". Новация нужна, прежде всего, для того, чтобы сделать Украину конкурентной среди стран, в которых стремительно развиваются ИТ-технологии, удержать экспертов в стране и привлечь как можно больше внешних инвестиций. Об этом рассказал глава подкомитета по рентным платежам, экологическому налогу и налогообложению АПК Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко.

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"Компания может по своему усмотрению выбрать налог на выведенный капитал – 9% или налог на прибыль – 18%. Налоговые стимулы, которые будут стимулировать инвестиции: 0% на доход физических лиц в виде дивидендов при их выплате не чаще 1 раза в 2 года, а также налоговая скидка для физических лиц в случае приобретения доли в стартапе, являющемся резидентом "Дия.City". Налоги на доходы работников и гиг-специалистов тоже снижены. Также предусмотрен плавный переход от ФЛП к гиг-специалисту", – отметил Устенко.

По словам народного депутата, в Украине экспорт IT-услуг за 9 месяцев 2021 года вырос на 35%, а выручка бизнеса составила $4,84 млрд — почти столько же, сколько за весь прошлый год.

При этом Украине приходится конкурировать с большим количеством стран. Правительства иностранных государств уже давно предложили налоговые льготы и стимулы, чтобы сделать деятельность ИТ-специалистов более комфортными и выгодными. К примеру, в Индии экспортеры услуг 5 лет не уплачивают налог на прибыль и собственность. Компании также пользуются электроэнергией по заниженным тарифам. США и Япония предлагают компаниям беспроцентные налоговые кредиты.