В Україні створили вигідні умови для IT-сфери: "Дія.City" зупинить відтік послуг та спеціалістів за кордон – Устенко

В Україні буде запроваджено податковий режим "Дія.City". Новація потрібна насамперед для того, щоб зробити Україну конкурентною серед країн, у яких стрімко розвиваються ІТ-технології, утримати експертів у країні та залучити якнайбільше зовнішніх інвестицій. Про це розповів голова підкомітету з рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

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"Компанія може на свій розсуд вибиратиме податок на виведений капітал – 9% або податок на прибуток – 18%. Податкові стимули, які стимулюватимуть інвестиції: 0% на дохід фізичних осіб у вигляді дивідендів при їх виплаті не частіше ніж 1 раз на 2 роки, а також податкова знижка для фізичних осіб у разі придбання частки у стартапі, що є резидентом "Дія.City". Податки на доходи працівників та гіг-фахівців також знижено. Також передбачено плавний перехід від ФОП до гіг-фахівця", — зазначив Устенко.

За словами народного депутата, в Україні експорт IT-послуг за 9 місяців 2021 року зріс на 35%, а виторг бізнесу склав $4,84 млрд — майже стільки ж, скільки за минулий рік.

При цьому Україні доводиться конкурувати із великою кількістю країн. Уряди іноземних держав уже давно запропонували податкові пільги та стимули, щоб зробити діяльність ІТ-фахівців більш комфортними та вигідними. Наприклад, в Індії експортери послуг 5 років не сплачують податок на прибуток та власність. Підприємства також користуються електроенергією за заниженими тарифами. США та Японія пропонують компаніям безвідсоткові податкові кредити.