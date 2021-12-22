Размером с автомобиль. Найдена окаменелость самого большого членистоногого

Исследователи из Великобритании нашли окаменевший экзоскелет гигантской многоножки, которая жила в каменноугольном периоде 326 млн лет назад.

Ученые обнаружили новую окаменелость предка современной многоножки, членистоногого под названием Arthropleura в блоке песчаника на пляже на северо-востоке Англии. По словам ученых, возраст существа составляет около 326 млн лет. Размеры найденного фрагмента экзоскелета – 75 см в длину и 55 см в ширину. Ученые считают, что существо, сбросившее экзоскелет во время линьки, было около 2,6 м в длину и весило около 50 кг, сообщает Live Science.

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По словам Нила Дэвиса из Кембриджского университета в Англии, это были самые большие существа, жившие на суше в каменноугольный период. До этого ученым удалось найти только две окаменелости Arthropleura. Но новое найденное беспозвоночное древнее и больше, чем остальные.

Ученые смогли оценить размеры ископаемой многоножки на основе предыдущих находок окаменелостей. Таким образом, сопоставив необходимые данные, ученые пришли к выводу, что гигантская многоножка была шириной 55 см и длиной 2,63 м.

[ + – ] Так выглядела гигантская многоножка Arthropleura Фото: Live Science

"Чтобы стать таким большим существом, Arthropleura, должна была искать богатую питательными веществами растительную пищу и, возможно, даже быть хищником, питаясь другими беспозвоночными или небольшими земноводными", — говорит Дэвис.

Ученые не пришли к единому выводу касательно количества ног у этой многоножки. У этого ископаемого животного точно было не меньше 20 ног.

Исследователи считают, что тропический климат на территории современной Великобритании в каменноугольный период, а также отсутствие хищников и других крупных животных, вероятно, позволили этим беспозвоночным вырасти до таких необычайных размеров.

Но после вероятного изменения климата и смещения тропиков к их нынешнему положению 299 – 252 млн лет назад, эти много ножки вымерли.