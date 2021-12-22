Розміром із автомобіль. Знайдено скам'янілість найбільшого членистоногого

Дослідники з Великобританії знайшли скам'янілий екзоскелет гігантської багатоніжки, яка жила в кам'яновугільному періоді 326 млн років тому.

Учені виявили нову скам'янілість предка сучасної багатоніжки, членистоногого під назвою Arthropleura, в блоці пісковика на пляжі на північному сході Англії. За словами вчених, вік істоти становить близько 326 млн років. Розміри знайденого фрагмента екзоскелета – 75 см завдовжки та 55 см завширшки. Вчені вважають, що істота, яка скинула екзоскелет під час линьки, була близько 2,6 м завдовжки та важила близько 50 кг, повідомляє Live Science.

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За словами Ніла Девіса з Кембриджського університету в Англії, це були найбільші істоти, що жили на суші в кам'яновугільний період. До цього вченим удалося знайти лише дві скам'янілості Arthropleura. Але нове знайдене безхребетне давніше та більше, ніж решта.

Вчені змогли оцінити розміри викопної багатоніжки на основі попередніх знахідок скам'янілостей. Таким чином, зіставивши необхідні дані, вчені дійшли висновку, що гігантська багатоніжка була завширшки 55 см і завдовжки 2,63 м.

[ + – ] Такий вигляд мала гігантська багатоніжка Arthropleura Фото: Seneca-Guns

"Щоб стати такою великою істотою, Arthropleura повинна була шукати багату на поживні речовини рослинну їжу і, можливо, навіть бути хижаком, харчуючись іншими безхребетними або невеликими земноводними", — говорить Девіс.

Учені не дійшли єдиного висновку щодо кількості ніг у цієї багатоніжки. У цього викопного точно було не менше 20 ніг.

Дослідники вважають, що тропічний клімат на території сучасної Великобританії в кам'яновугільний період, а також відсутність хижаків та інших великих тварин, імовірно, дозволили цим безхребетним зрости до таких надзвичайних розмірів.

Але після ймовірної зміни клімату та зміщення тропіків до їхнього нинішнього розташування 299 – 252 млн років тому ці багатоніжки вимерли.