Светящийся снег. Впервые за 80 лет на севере России увидели необычное природное явление (фото)

Возле исследовательской станции на берегу Белого моря ученые обнаружили тусклые голубые огоньки на снегу. Оказалось, что причиной этого явления стали крошечные существа.

Необычное голубое свечение на снегу заметили биологи, которые работают в исследовательской станции на севере России на берегу Белого моря. После проведения исследования, ученые выяснили, что причиной появления этих огоньков на снегу стали морские жители – веслоногие ракообразные или копеподы, которых во время прилива вынесло на сушу, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Возле исследовательской станции на берегу Белого моря ученые обнаружили тусклые голубые огоньки на снегу Фото: Daily Mail

"Подарок" из Белого моря

Странное свечение на снегу заметила биолог Вера Емельяненко, которая взяла образцы снега и под микроскопом обнаружила в нем крошечный биолюминесцентных животных – копепод или веслоногих ракообразных, которые относятся к виду Metridia longa. Эти существа живут в океанах на глубине до 100 метров днем и на глубине до 1 метра ночью.

"Этих животных вероятно вынесло на берег мощным приливом из Белого моря", — говорит Ксения Кособокова из Российской академии наук

Фото: Daily Mail

Почему светятся копеподы?

Биолюминесценция — это природное явление, которое возникает, когда химическая энергия превращается в энергию света, что происходит только у существ, у которых есть молекула люциферин. Когда люциферин вступает в реакцию с кислородом, он создает световую энергию, которая выглядит как потрясающее свечение.

У этого вида копепод на голове и теле есть специальные железы, благодаря которым они светятся снаружи. Российские ученые считают, что эти веслоногие ракообразные, когда их обнаружили были еще живы, ведь они могут выдерживать очень низкие температуры.

Фото: Daily Mail

Может живые, а может быть и нет

Но Стивен Хэддок из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей, Калифорния, США, говорит, что эти копеподы могли быть и мертвыми, ведь они продолжают светиться даже после своей смерти.

"У нас есть подобные примеры в нашей лаборатории. Даже после нахождения в морозильной камере, мертвые организмы продолжали светиться, потому что химические вещества в их телах все еще вступали в реакцию с воздухом", — говорит Хэддок.

[ + – ] Этих животных вероятно вынесло на берег мощным приливом из Белого моря Фото: Daily Mail

Подобный светящийся снег раньше не видели на исследовательской станции, которая действует более 80 лет.