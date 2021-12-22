Сніг, який світиться. Вперше за 80 років на півночі Росії побачили незвичайне природне явище (фото)

Біля дослідницької станції на березі Білого моря вчені виявили тьмяні блакитні вогники на снігу. Виявилося, що причиною цього стали крихітні істоти.

Незвичайне блакитне світіння на снігу помітили біологи, які працюють у дослідницькій станції на півночі Росії на березі Білого моря. Після проведення дослідження вчені з'ясували, що причиною появи цих вогників на снігу стали морські жителі – веслоногі ракоподібні або копеподи, яких під час припливу винесло на сушу, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Біля дослідницької станції на березі Білого моря вчені виявили тьмяні блакитні вогники на снігу Фото: Daily Mail

"Подарунок" із Білого моря

Дивне світіння на снігу помітила біологиня Віра Ємельяненко, яка взяла зразки снігу і під мікроскопом виявила в ньому крихітну біолюмінесцентних тваринок – копеподів або веслоногих ракоподібних, які відносяться до виду Metridia longa. Ці істоти живуть в океанах на глибині до 100 метрів вдень та на глибині до 1 метра вночі.

"Цих тварин, імовірно, винесло на берег потужним припливом з Білого моря", — говорить Ксенія Кособокова з Російської академії наук

Фото: Daily Mail

Чому світяться копеподи?

Біолюмінесценція — це природне явище, яке виникає, коли хімічна енергія перетворюється на енергію світла, що відбувається тільки у істот, які мають молекулу люциферин. Коли люциферин вступає в реакцію з киснем, він створює світлову енергію, яка виглядає як приголомшливе світіння.

Цей вид копеподів на голові й тілі має спеціальні залози, завдяки яким вони світяться зовні. Російські вчені вважають, що ці веслоногі ракоподібні, коли їх виявили, ще були живі, адже вони можуть витримувати дуже низькі температури.

Фото: Daily Mail

Може живі, а може й ні

Але Стівен Хеддок з Науково-дослідного інституту акваріуму Монтерей-Бей, Каліфорнія, США каже, що ці копеподи могли бути мертвими, адже вони продовжують світитися навіть після своєї смерті.

"У нас є подібні приклади в нашій лабораторії. Навіть після знаходження в морозильній камері мертві організми продовжували світитися, тому що хімічні речовини в їхніх тілах все ще брали реакцію з повітрям", — говорить Хеддок.

[ + – ] Цих тварин, імовірно, винесло на берег потужним припливом з Білого моря. Фото: Daily Mail

Подібний сніг, що світився, раніше не бачили на дослідницькій станції, яка діє понад 80 років.