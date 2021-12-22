В Мексике рыбы изобрели оригинальный способ борьбы с хищниками (видео)

Ученые выяснили, что рыбы для защиты от птиц создают специальные волны на воде. При этом в одной подобной акции могут участвовать до нескольких сотен тысяч особей.

В Мексике сотни тысяч рыб синхронно создают волны, подобно футбольным фанатам на стадионах, и так защищаются от хищных птиц. Об этом сообщает Current Biology.

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Такое открытие сделали ученые из Института Лейбница в Германии.

Пока неясно, почему эти волны мешают птицам охотиться. Исследователи планируют дополнительно изучать этот вопрос. Предполагается, что волны сбивают птиц с толку — и они понимают, что их заметили.

Как работает коллективный механизм защиты у рыб

Рыбы молинезии обитают в серных источниках Мексики, для большинства других видов рыб такая среда очень токсична. С помощью вол они защищают себя не только от птиц, но даже когда замечают людей.

"Поначалу мы не вполне понимали, что делают рыбы", — объясняет др. Дэвид Бирбах из Института Лейбница. — Но когда мы поняли, что это волны, нам стало интересно, для чего они".

Ученые предполагают, что это защитная функция, потому что вокруг реки, где водится эта рыбы, много хищных птиц. Выяснилось, что после того, как хищники замечали синхронные ритмичные волны, время на подготовку атак увеличивалось вдвое, а некоторые хищники и вовсе отказывались от охоты.

Ученые предполагают, что такая защитная функция выработалась постепенно. Погружение рыб вначале служило сигналом стае о том, что хищные рыбы находятся близко, и другие повторяли эти действия. Так выработался синхронный поведенческий механизм. Рыбы подражают другим, даже если сами не видят птиц вблизи.

"На квадратный метр приходится до 4 000 рыб, а иногда в такой волне участвуют сотни тысяч особей. Стая рыб может повторять эти волны до двух минут, продолжительность одной такой волны — примерно три-четыре секунды", — объясняет исследователь.

По словам ученых, коллективная защита может быть весьма эффективной для отдельных видов животных.

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