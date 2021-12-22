У Мексиці риби винайшли оригінальний спосіб боротьби з хижаками (відео)

Вчені з'ясували, що риби для захисту від птахів утворюють спеціальні хвилі на воді. При цьому в одній подібній акції можуть брати участь кілька сотень тисяч особин.

У Мексиці сотні тисяч риб синхронно створюють хвилі, подібно до футбольних фанатів на стадіонах, і так захищаються від хижих птахів. Про це повідомляє Current Biology.

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Таке відкриття зробили вчені з Інституту Лейбніца у Німеччині.

Поки що неясно, чому ці хвилі заважають птахам полювати. Дослідники планують додатково вивчати це питання. Передбачається, що хвилі збивають птахів з пантелику — і вони розуміють, що їх помітили.

Як працює колективний механізм захисту риб

Риби молінезії живуть у сірчаних джерелах Мексики, для більшості інших видів риб таке середовище дуже токсичне. За допомогою кіл вони захищають себе не тільки від птахів, а навіть коли помічають людей.

"Спочатку ми не зовсім розуміли, що роблять риби", — пояснює ін Девід Бірбах з Інституту Лейбніца. — Але коли ми зрозуміли, що це хвилі, нам стало цікаво, навіщо вони».

Вчені припускають, що це захисна функція, бо навколо річки, де водиться ця риба, багато хижих птахів. З'ясувалося, що після того, як хижаки помічали синхронні ритмічні хвилі, час на підготовку атак збільшувався вдвічі, а деякі хижаки взагалі відмовлялися від полювання.

Вчені припускають, що така захисна функція виробилася поступово. Занурення риб спочатку служило сигналом зграї у тому, що хижі риби перебувають близько, а інші повторювали ці події. Так виробився синхронний поведінковий механізм. Риби наслідують інших, навіть якщо самі не бачать птахів поблизу.

"На квадратний метр припадає до 4 000 риб, а іноді в такій хвилі беруть участь сотні тисяч особин. Зграя риб може повторювати ці хвилі до двох хвилин, тривалість однієї такої хвилі — приблизно три-чотири секунди", — пояснює дослідник.

За словами вчених, колективний захист може бути дуже ефективним для окремих видів тварин.

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