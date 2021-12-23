Спутники сняли комету Леонарда, прилетевшую последний раз в Солнечную систему (видео)

Ярко-зеленый шар продолжает приближаться к Земле и Солнцу на скорости почти 260 тыс. км/ч.

Несколько спутников, наблюдающих за Солнцем, засняли на видео полет ярко-зеленой кометы Леонарда, которая приближается к Земле впервые за 70 тыс. лет. Об этом сообщает Daily Mail.

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Комета Леонарда впервые была открыта в январе 2021 года и с тех пор неуклонно приближается к Солнцу и Земле со скоростью почти 260 тыс. км/ч.

По словам астрономов, комету удалось заснять с помощью космической обсерватории NASA Solar Terrestrial Relations Observatory Aspacecraft (STEREO-A) и солнечной орбитальной обсерваторией Европейского космического агентства Solar Orbiter (SoloHI).

[ + – ] Комета Леонарда Фото: Solar Orbiter

На снятом видео видно, как движется комета, а также видны Млечный Путь, Венера и Меркурий. Обсерватория Solar Orbiter сняла на видео комету, когда она проходила мимо с 17 по 19 декабря 2021 года.

Комета Леонарда подойдет максимально близко к Солнцу 3 января 2022 года и оба спутника буду наблюдать за этим проходом. Во время этого пролета комета подойдет к Солнцу на 90 млн км, что составляется около половины расстояния от Земли до Солнца.

В том случае, если комета не распадется на кусочки во время приближения к Солнцу, ее орбита отбросит тело в межзвездное пространство и она больше никогда не вернется. Дело в том, что по мере приближения к Солнцу, комета нагревается и выбрасывает пыль и газ, формируя огромный хвост. Как полагают астрономы, кометы – это замороженная пыль, газ и лед, оставшийся от образования Солнечной системы.

Кометы вращаются вокруг Солнца по своим вытянутым орбитам, и могут провести сотни или тысячи лет в самых темных уголках Солнечной системы.

Орбита кометы Леонарда предполагает, что как только Солнце останется позади, ее навсегда выбросит из Солнечной системы. Комета потратила около 35 тыс. лет, чтобы подойти к Солнцу так близко. По словам ученых, небесное тело преодолело 520 млрд км, его предыдущий визит к звезде произошел около 70 тыс. лет назад.