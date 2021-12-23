Супутники зняли комету Леонарда, яка востаннє прилетіла до Сонячної системи (відео)

Яскраво-зелена куля продовжує наближатися до Землі та Сонця на швидкості майже 260 тис. км/год.

Декілька супутників, що спостерігають за Сонцем, зняли на відео політ яскраво-зеленої комети Леонарда, яка наближається до Землі вперше за 70 тис. років. Про це повідомляє Daily Mail.

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Комета Леонарда вперше була відкрита у січні 2021 року і з того часу неухильно наближається до Сонця та Землі зі швидкістю майже 260 тис. км/год.

За словами астрономів, комету вдалося зафільмувати за допомогою космічної обсерваторії NASA Solar Terrestrial Relations Observatory Aspacecraft (STEREO-A) та сонячною орбітальною обсерваторією Європейського космічного агентства Solar Orbiter (SoloHI).

[ + – ] Комета Леонарда Фото: комета Леонарда

На знятому відео видно, як рухається комета, а також видно Чумацький Шлях, Венеру та Меркурій. Обсерваторія Solar Orbiter зняла на відео комету, коли вона проходила повз 17-19 грудня 2021 року.

Комета Леонарда підійде максимально близько до Сонця 3 січня 2022 року, і обидва супутники спостерігатимуть за цим проходом. Під час цього прольоту комета підійде до Сонця на 90 млн км, що становить близько половини відстані від Землі до Сонця.

Якщо комета не розпадеться на шматочки під час наближення до Сонця, її орбіта відкине тіло в міжзоряний простір і вона більше ніколи не повернеться. Справа в тому, що при наближенні до Сонця комета нагрівається і викидає пил та газ, формуючи величезний хвіст. Як вважають астрономи, комети – це заморожений пил, газ та лід, що залишився від утворення Сонячної системи.

Комети обертаються навколо Сонця за своїми витягнутими орбітами, і можуть провести сотні або тисячі років у темних куточках Сонячної системи.

Орбіта комети Леонарда припускає, що щойно Сонце залишиться позаду, її назавжди викине із Сонячної системи. Комета витратила близько 35 тис. років, щоб підійти до Сонця так близько. За словами вчених, небесне тіло подолало 520 млрд кілометрів, його попередній візит до зірки стався близько 70 тис. років тому.