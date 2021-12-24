В Великобритании кладоискатели получат более $5,5 млн за тонну древних монет (фото)

Старатели помогли найти 70 000 кельтских монет ещё в 2012 году и все это время были заняты переговорами касательно их вознаграждения.

Археологи-любители на острове Джерси (входит в группу Нормандских островов) раскопали крупнейший в мире клад монет Железного века, и теперь спустя девять лет они смогут получить вознаграждение. Об этом сообщает The Daily Mail.

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[ + – ] Раскопки клада кельтских монет.

Более 30 лет назад жители Великобритании 79-летний Рег Мид и 58-летний Ричард Майлз слышали истории о потерянных кельтских монетах на острове Джерси. Они не знали точного места, где был спрятан клад, однако на протяжении десятилетий вдвоем прочесывали местные поля в надежде найти хотя бы что-то.

[ + – ] Древние монеты

В 2012 году им выдали разрешение на поиски с использованием металлодетекторов на территории в округа Грувилл. И уже на второй день старатели обнаружили 61 медную и серебряную монеты с изображениями в индейском стиле — с ожерельями и лошадьми.

Старатели сообщили о своей находке властям, и затем усилиями с использованием подъемного крана удалось раскопать около 70 000 монет весом около тонны.

[ + – ] Кладоискатели из Великобритании

Теперь, по прошествии девяти лет напряженных переговоров с представителями острова Джерси, археологи-любители все же получат свое вознаграждение. Местные власти согласовали с представителями центрального правительство Великобритании плату за хранение монет на острове — 4,2 млн фунтов стерлингов (5,63 млн долларов). Деньги разделят между Мидом, Майлзом и организацией Jersey Heritage, которая проводила раскопки. Не сообщается, сколько получит каждый из кладоискателей, но, по их собственным словам, завершение девятилетнего спора стало приятным подарком к Рождеству.

В 80-х годах эти люди получили наводку от местной жительницы, которая сказала им, что находила на острове предметы, похожие на серебряные пуговицы.

Историки считают, что этим монетам 2 000 лет — это клад, который спрятало кельтское племя, спасаясь от легионов Юлия Цезаря.

Ранее Фокус сообщал, что на раскопках в Норвегии археологи обнаружили королевский нож 13 века. На рукояти было выгравировано изображение соколиной охоты. Эта археологическая находка восходит к периоду правления короля Хакона IV Старого в период 1217-1263 гг, известного поклонника соколиной охоты.