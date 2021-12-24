У Великій Британії шукачі скарбів отримають понад $5,5 млн за тонну стародавніх монет (фото)

Старателі допомогли знайти 70 000 кельтських монет ще у 2012 році і весь цей час були зайняті переговорами щодо їхньої винагороди.

Археологи-любителі на острові Джерсі (входить до групи Нормандських островів) розкопали найбільший у світі скарб монет Залізного віку, і тепер через дев'ять років вони зможуть отримати винагороду. Про це повідомляє The Daily Mail.

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[ + – ] Розкопки скарбу кельтських монет.

Понад 30 років тому жителі Великобританії 79-річний Рег Мід та 58-річний Річард Майлз чули історії про втрачені кельтські монети на острові Джерсі. Вони не знали точного місця, де був захований скарб, проте протягом десятиліть удвох прочісували місцеві поля, сподіваючись знайти хоча б щось.

[ + – ] Стародавні монети

У 2012 році їм видали дозвіл на пошуки з використанням металодетекторів на території округу Грувілл. І вже на другий день старателі виявили 61 мідну та срібну монети із зображеннями в індіанському стилі — із намистами та кіньми.

Старателі повідомили про свою знахідку владі, а потім зусиллями з використанням підйомного крана вдалося розкопати близько 70 000 монет вагою близько тонни.

[ + – ] Шукачі скарбів з Великобританії

Тепер, після дев'яти років напружених переговорів з представниками острова Джерсі, археологи-аматори все ж таки отримають свою винагороду. Місцева влада погодила з представниками центрального уряду Великобританії плату за зберігання монет на острові — 4,2 млн фунтів стерлінгів (5,63 млн доларів). Гроші розділять між Мідом, Майлзом та організацією Jersey Heritage, яка проводила розкопки. Не повідомляється, скільки отримає кожен із шукачів скарбів, але, за їхніми власними словами, завершення дев'ятирічної суперечки стало приємним подарунком до Різдва.

У 80-х роках ці люди отримали наведення від місцевої мешканки, яка сказала їм, що знаходила на острові предмети, схожі на срібні ґудзики.

Історики вважають, що цим монетам 2000 років — це скарб, який сховало кельтське плем'я, рятуючись від легіонів Юлія Цезаря.

Раніше Фокус повідомляв, що на розкопках у Норвегії археологи виявили королівський ніж 13 століття. На руків'ї було вигравіювано зображення соколиного полювання. Ця археологічна знахідка перегукується з періодом правління короля Хакона IV Старого в період 1217-1263 рр., відомого шанувальника соколиного полювання.