Загадки в коре Земли. Геологи нашли секретный проход под Панамой

Геологический секретный проход под Панамой может объяснить, почему порода из мантии Земли находится на расстоянии более 1600 км от места происхождения.

Ученые обнаружили проход, который расположен на глубине примерно 100 км, который позволяет потоку вещества из мантии пройти путь от Галапагосских островов до Панамы. Этот невиданный ранее вид транспорта может помочь ученым объяснить, почему в Панаме очень мало действующих вулканов, сообщает Space.

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Дэвид Бекаерт из океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе, США и его коллеги пытались выяснить, как работает субдукция (зона субдукции находится на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие) вблизи Центральной Америки. Также их интересовал вопрос отсутствия в районе Панамы вулканизма. Ведь результатом взаимодействия блоков земной коры являются активный вулканизм и сильные землетрясения в зоне субдукции. А в этом регионе тектоническая плита Кокос опускается вниз под плиты Северной Америки, Карибского бассейна и Панамы, но долгое время наблюдается относительный мир и затишье. Теперь Бекаерт и его коллеги говорят, что виновником этого может быть отверстие в тектонической плите Кокос.

Чтобы разобраться в работе зоны субдукции возле Панамы, ученые изучили геохимию региона. Мантия Земли в основном состоит из пород с определенной структурой. Но их состав может сильно отличаться даже на небольших расстояниях. Ученые во время исследования обнаружили под Центральной Америкой странные аномалии.

[ + – ] Столкновение океанической литосферной плиты и края материковой плиты Фото: wikipedia

"Мы обнаружили, что в западной Панаме и в Коста-Рике, есть некоторые признаки такой геохимии, которые напоминают такие же, но на Галапагосских островах", — говорит Бекаерт.

Ученые не могли понять, как порода мантии с Галапагосских островов могла добраться до Панамы. С помощью сейсмического изображения мантии и компьютерного моделирования они обнаружили, что глубоко под Панамой есть скрытое отверстие.

"Прямо под Панамой есть отверстие, окно в плите, через которое проникает эта порода", — говорит Бекаерт.

По словам Бекарта, существование окна в мантии также может объяснить отсутствие действующих вулканов в Панаме. Вода, заключенная в коре погружающихся плит, способствует образованию вулканов, потому что вода снижает температуру плавления горных пород, что приводит к образованию магмы. Отверстие в плите под Панамой означает, что в этом месте есть разрыв в богатой водой коре, что, в свою очередь, означает, что там труднее получить поток расплавленной магмы.

Напоминаем, что ученые нашли решение тектонической головоломки и выяснили почему происходят "тихие землетрясения". Подводные горы предлагают ключ к решению сложной тектонической загадки.

Также ученые выяснили, что при столкновении тектонических плит внутрь Земли попадает больше углерода, чем считалось ранее.