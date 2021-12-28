Загадки в корі Землі. Геологи знайшли секретний прохід під Панамою

Геологічний секретний прохід під Панамою може пояснити, чому порода з мантії Землі перебуває на відстані понад 1600 км від місця походження.

Учені виявили прохід, розташований на глибині приблизно 100 км, що дозволяє потоку речовини з мантії пройти шлях від Галапагоських островів до Панами. Цей небачений раніше вид транспорту може допомогти вченим пояснити, чому в Панамі дуже мало діючих вулканів, повідомляє Space.

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Девід Бекаерт із океанографічного інституту Вудс-Гоул у Массачусетсі, США та його колеги намагалися з'ясувати, як працює субдукція (зона субдукції перебуває на межі літосферних плит, уздовж якої відбувається занурення одних блоків земної кори під інші) поблизу Центральної Америки. Також їх цікавило питання відсутності в районі Панами вулканізму. Адже результатом взаємодії блоків земної кори є активний вулканізм і сильні землетруси в зоні субдукції. А в цьому регіоні тектонічна плита Кокос опускається вниз під плити Північної Америки, Карибського басейну та Панами, але тривалий час спостерігається відносний мир та затишшя. Тепер Бекаерт і його колеги кажуть, що винуватцем цього може бути отвір у тектонічній плиті Кокос.

Щоб розібратися в роботі зони субдукції біля Панами, вчені вивчили геохімію регіону. Мантія Землі переважно складається з порід із певною структурою. Але їхній склад може сильно відрізнятись навіть на невеликих відстанях. Науковці під час дослідження виявили під Центральною Америкою дивні аномалії.

[ + – ] Зіткнення океанічної літосферної плити та краю материкової плити Фото: wikipedia

"Ми виявили, що в західній Панамі та в Коста-Ріці є деякі ознаки такої геохімії, які нагадують такі самі, але на Галапагоських островах", — говорить Бекаерт.

Вчені не могли зрозуміти, як порода мантії з Галапагоських островів могла дістатися Панами. За допомогою сейсмічного зображення мантії та комп'ютерного моделювання вони виявили, що глибоко під Панамою є прихований отвір.

"Прямо під Панамою є отвір, вікно в плиті, через яке проникає ця порода", — говорить Бекаерт.

За словами Бекарта, існування вікна в мантії також може пояснити відсутність вулканів, що діють, у Панамі. Вода, укладена в корі плит, що занурюються, сприяє утворенню вулканів, тому що вода знижує температуру плавлення гірських порід, що призводить до утворення магми. Отвір у плиті під Панамою означає, що тут є розрив у багатій на воду корі, що, у свою чергу, означає, що важче отримати потік розплавленої магми.

Нагадуємо, що вчені знайшли рішення тектонічної головоломки та з'ясували, чому відбуваються "тихі землетруси". Підводні гори пропонують ключ до розв'язання складної тектонічної загадки.

Також учені з'ясували, що при зіткненні тектонічних плит усередину Землі потрапляє більше вуглецю, ніж раніше.