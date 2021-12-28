Человеческая база на Марсе: каким будет Ноев ковчег Илона Маска и другие жилища колонистов (фото)

Илон Маск хочет создать марсианскую колонию на 1 млн человек, а другие компании из разных стран также представили свои футуристические проекты человеческой базы.

Космическая гонка с участием миллиардеров Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона дает начало к активному исследованию не только околоземного пространства, но и открывает путь к заселению Марса. Например, Илон Маск заявил, что к 2050 году он хочет создать на Красной планете колонию с населением в 1 млн человек. Как будет выглядеть человеческая база, чтобы люди могли жить на Марсе? На этот вопрос отвечают несколько компаний, которые представили свои концептуальные проекты базы колонизаторов, сообщает Daily Mail.

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Mars Dune Alpha

[ + – ] Mars Dune Alpha Фото: Daily Mail

Свой концепт марсианского жилища представила американская компания ICON. Ее жилище под названием Mars Dune Alpha в настоящее время строится в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Техасе. Это полностью напечатанное на 3D-принтере здание будет иметь зону отдыха, тренажерный зал и зону для выращивания сельскохозяйственных культур. В этом здании будет проводиться симуляция жизни на Марсе в течение одного года и начнется реализация этого проекта осенью 2022 года. В течение 12 месяцев в ходе трех миссий 12 человек будут жить и работать в этом помещении.

[ + – ] Mars Dune Alpha Фото: Daily Mail

Во время эксперимента участники миссии попробуют выжить в условиях ограниченных ресурсов, с которыми будущие колонисты столкнутся на Марсе, будут решать проблемы с отказом оборудования, с задержками связи и испытают на себе другие факторы враждебной "марсианской" среды.

"Это самая качественная имитация среды обитания, когда-либо созданная людьми", — говорит соучредитель ICON Джейсон Баллард.

По словам Балларда, Mars Dune Alpha сможет подготовить людей к жизни на другой планете.

Mars base alpha

[ + – ] Mars base alpha Фото: Daily Mail

Об этом проекте настоящей марсианской колонии Илон Маск заявил еще три года назад. А на прошлой неделе Маск заявил о доставке на Марс "футуристического Ноева ковчега", хотя ученые в ответ заявили, что это невозможно.

"Одна из главных задач – это простроить самодостаточный город на Марсе и доставить туда животных с Земли. Это будет похоже на Новев ковчег", — говорит Маск.

[ + – ] Mars base alpha Фото: Daily Mail

На изображениях, опубликованных Маском в Twitter, показана новейшая ракета Starship Super Heavy, которая находится на Марсе рядом с человеческой базой. По словам основателя SpaceX такую базу можно построить уже в 2028 году.

Mars Case

Проект базы Mars Case создала китайская компания фирмой Open Architecture в партнерстве с технологическим гигантом Xiaomi. Это компактное, автономное жилище размером всего 2,4 м в длину, 2,4 м в ширину и 2 м в высоту.

[ + – ] Mars Case Фото: Daily Mail

Внутри есть основная жилая зона, что-то вроде ванной комнаты, письменный стол, несколько стульев и кладовая. Смартфоны можно использовать для управления приборами и другими функциями, такими как освещение, в этом доме.

Mars Base 1

Еще один проект марсианского жилища представлен китайской компанией C-Space под названием Mars Base 1. Он также известен как Mars Camp. Это помещение, в котором будет происходить симуляция жизни на Марсе, было построено в китайской пустыне Гоби. Оно представляет собой комплекс площадью 53 330 кв. м.

[ + – ] Mars Base 1 Фото: Daily Mail

Эта база состоит из купола и 9 модулей, включая жилые помещения, комнату управления, теплицу для выращивания растений и воздушный шлюз. На этой базе могут одновременно разместиться до 60 человек.

Швейцарский проект

[ + – ] Швейцарский проект базы на Марсе Фото: Daily Mail

Ученые из Швейцарской федеральной политехнической школы Лозанны также разработали свой проект базы на Марсе. По словам ученых, исследовательская база будет состоять из трех разных модулей. Центральное помещение будет высотой 12,5 м и диаметром 5 м.

Mars Incubator

[ + – ] Mars Incubator Фото: Daily Mail

Проект базы на Марсе под названием Mars Incubator представила американская компания New Have Connecticut. Эта база состоит из четырех соединенных модулей, самый большой из которых будет содержать двухъярусные кровати, кухню, ванную комнату, лабораторию и зону отдыха.

Английский проект

[ + – ] Так будет выглядеть база на Марсе глазами английский архитекторов Фото: Daily Mail

Лондонская архитектурная фирма Foster + Partners представила свое видение жизни на Марсе. Архитекторы показали изображения напечатанных на 3D-принтере домов и автоматизированных транспортных средств, которые однажды появятся на Марсе. Дома площадью 93 кв. м, в которых смогут разместиться до четырех астронавтов, будут построены с использованием реголита, почвы и камней, найденных на поверхности Марса.