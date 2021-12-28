Людська база на Марсі: яким буде Ноїв ковчег Ілона Маска та інші житла колоністів (фото)

Ілон Маск має намір створити марсіанську колонію на 1 млн людей, а інші компанії з різних країн також представили свої футуристичні проєкти людської бази.

Космічні перегони за участю мільярдерів Ілона Маска, Джеффа Безоса та Річарда Бренсона дають початок активному дослідженню не тільки навколоземного простору, але й відкриває шлях до заселення Марса. Наприклад, Ілон Маск заявив, що до 2050 року він хоче створити на Червоній планеті колонію з населенням 1 млн людей. Як виглядатиме людська база, щоб люди могли жити на Марсі? На це питання відповідають кілька компаній, які презентували свої концептуальні проєкти бази колонізаторів, повідомляє Daily Mail.

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Mars Dune Alpha

[ + – ] Mars Dune Alpha Фото: Daily Mail

Свій концепт марсіанської оселі представила американська компанія ICON. Її житло під назвою Mars Dune Alpha наразі будується в Космічному центрі імені Ліндона Джонсона в Техасі. Це повністю надрукована на 3D-принтері будівля матиме зону відпочинку, тренажерний зал та зону для вирощування сільськогосподарських культур. У цьому будинку проводитиметься симуляція життя на Марсі протягом одного року та розпочнеться реалізація цього проєкту восени 2022 року. Протягом 12 місяців протягом трьох місій 12 людей житимуть і працюватимуть у цьому приміщенні.

[ + – ] Mars Dune Alpha Фото: Daily Mail

Під час експерименту учасники місії спробують вижити в умовах обмежених ресурсів, з якими майбутні колоністи зіткнуться на Марсі, вирішуватимуть проблеми з відмовою обладнання, із затримками зв'язку та зазнають інших факторів ворожого "марсіанського" середовища.

"Це найякісніша імітація довкілля, коли-небудь створена людьми", — говорить співзасновник ICON Джейсон Баллард.

За словами Балларда, Mars Dune Alpha зможе підготувати людей до життя на іншій планеті.

Mars base alpha

[ + – ] Mars base alpha Фото: Daily Mail

Про цей проєкт справжньої марсіанської колонії Ілон Маск заявив ще три роки тому. А минулого тижня Маск заявив про доставку на Марс "футуристичного Ноєвого ковчега", хоча вчені у відповідь заявили, що це неможливо.

"Одне з головних завдань — це побудувати самодостатнє місто на Марсі і доставити туди тварин із Землі. Це буде схоже на Ноїв ковчег", — каже Маск.

[ + – ] Mars base alpha Фото: Daily Mail

На зображеннях, опублікованих Маском у Twitter, показана найновіша ракета Starship Super Heavy, яка розташована на Марсі поряд із людською базою. За словами засновника SpaceX, таку базу можна побудувати вже у 2028 році.

Mars Case

Проєкт бази Mars Case створила китайська компанія Open Architecture у партнерстві з технологічним гігантом Xiaomi. Це компактне, автономне житло розміром усього 2,4 м завдовжки, 2,4 м завширшки і 2 м заввишки.

[ + – ] Mars Case Фото: Daily Mail

Усередині є основна житлова зона, щось на зразок ванної кімнати, письмовий стіл, кілька стільців та комора. Смартфони можна використовувати для керування приладами та іншими функціями, такими як освітлення в цьому будинку.

Mars Base 1

Ще один проєкт марсіанської оселі представлений китайською компанією C-Space під назвою Mars Base 1. Він також відомий як Mars Camp. Це приміщення, у якому відбуватиметься симуляція життя на Марсі, було збудовано в китайській пустелі Гобі. Воно є комплексом площею 53 330 кв. м.

[ + – ] Mars Base 1 Фото: Daily Mail

Ця база складається з купола та 9 модулів, включаючи житлові приміщення, кімнату управління, теплицю для вирощування рослин та повітряний шлюз. На цій базі можуть одночасно розміститись до 60 осіб.

Швейцарський проєкт

[ + – ] Швейцарський проєкт бази на Марсі Фото: Daily Mail

Учені зі Швейцарської федеральної політехнічної школи Лозанни також розробили проєкт бази на Марсі. За словами вчених, дослідницька база складатиметься з трьох різних модулів. Центральне приміщення буде заввишки 12,5 м та діаметром 5 м.

Mars Incubator

[ + – ] Mars Incubator Фото: Daily Mail

Проєкт бази на Марсі за назвою Mars Incubator представила американська компанія New Have Connecticut. Ця база складається з чотирьох з'єднаних модулів, найбільший з яких міститиме двоярусні ліжка, кухню, ванну кімнату, лабораторію та зону відпочинку.

Англійський проєкт

[ + – ] Так виглядатиме база на Марсі очима англійських архітекторів Фото: Daily Mail

Лондонська архітектурна фірма Foster+ Partners представила своє бачення життя на Марсі. Архітектори показали зображення надрукованих на 3D-принтері будинків та автоматизованих транспортних засобів, які одного разу з'являться на Марсі. Будинки площею 93 кв. м, у яких зможуть розміститися до чотирьох астронавтів, будуть побудовані з використанням реголіту, ґрунту та каміння, знайденого на поверхні Марса.