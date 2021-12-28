Людська база на Марсі: яким буде Ноїв ковчег Ілона Маска та інші житла колоністів (фото)
Ілон Маск має намір створити марсіанську колонію на 1 млн людей, а інші компанії з різних країн також представили свої футуристичні проєкти людської бази.
Космічні перегони за участю мільярдерів Ілона Маска, Джеффа Безоса та Річарда Бренсона дають початок активному дослідженню не тільки навколоземного простору, але й відкриває шлях до заселення Марса. Наприклад, Ілон Маск заявив, що до 2050 року він хоче створити на Червоній планеті колонію з населенням 1 млн людей. Як виглядатиме людська база, щоб люди могли жити на Марсі? На це питання відповідають кілька компаній, які презентували свої концептуальні проєкти бази колонізаторів, повідомляє Daily Mail.
Mars Dune Alpha
Свій концепт марсіанської оселі представила американська компанія ICON. Її житло під назвою Mars Dune Alpha наразі будується в Космічному центрі імені Ліндона Джонсона в Техасі. Це повністю надрукована на 3D-принтері будівля матиме зону відпочинку, тренажерний зал та зону для вирощування сільськогосподарських культур. У цьому будинку проводитиметься симуляція життя на Марсі протягом одного року та розпочнеться реалізація цього проєкту восени 2022 року. Протягом 12 місяців протягом трьох місій 12 людей житимуть і працюватимуть у цьому приміщенні.
Під час експерименту учасники місії спробують вижити в умовах обмежених ресурсів, з якими майбутні колоністи зіткнуться на Марсі, вирішуватимуть проблеми з відмовою обладнання, із затримками зв'язку та зазнають інших факторів ворожого "марсіанського" середовища.
"Це найякісніша імітація довкілля, коли-небудь створена людьми", — говорить співзасновник ICON Джейсон Баллард.
За словами Балларда, Mars Dune Alpha зможе підготувати людей до життя на іншій планеті.
Mars base alpha
Про цей проєкт справжньої марсіанської колонії Ілон Маск заявив ще три роки тому. А минулого тижня Маск заявив про доставку на Марс "футуристичного Ноєвого ковчега", хоча вчені у відповідь заявили, що це неможливо.
"Одне з головних завдань — це побудувати самодостатнє місто на Марсі і доставити туди тварин із Землі. Це буде схоже на Ноїв ковчег", — каже Маск.
На зображеннях, опублікованих Маском у Twitter, показана найновіша ракета Starship Super Heavy, яка розташована на Марсі поряд із людською базою. За словами засновника SpaceX, таку базу можна побудувати вже у 2028 році.
Mars Case
Проєкт бази Mars Case створила китайська компанія Open Architecture у партнерстві з технологічним гігантом Xiaomi. Це компактне, автономне житло розміром усього 2,4 м завдовжки, 2,4 м завширшки і 2 м заввишки.
Усередині є основна житлова зона, щось на зразок ванної кімнати, письмовий стіл, кілька стільців та комора. Смартфони можна використовувати для керування приладами та іншими функціями, такими як освітлення в цьому будинку.
Mars Base 1
Ще один проєкт марсіанської оселі представлений китайською компанією C-Space під назвою Mars Base 1. Він також відомий як Mars Camp. Це приміщення, у якому відбуватиметься симуляція життя на Марсі, було збудовано в китайській пустелі Гобі. Воно є комплексом площею 53 330 кв. м.
Ця база складається з купола та 9 модулів, включаючи житлові приміщення, кімнату управління, теплицю для вирощування рослин та повітряний шлюз. На цій базі можуть одночасно розміститись до 60 осіб.
Швейцарський проєкт
Учені зі Швейцарської федеральної політехнічної школи Лозанни також розробили проєкт бази на Марсі. За словами вчених, дослідницька база складатиметься з трьох різних модулів. Центральне приміщення буде заввишки 12,5 м та діаметром 5 м.
Mars Incubator
Проєкт бази на Марсі за назвою Mars Incubator представила американська компанія New Have Connecticut. Ця база складається з чотирьох з'єднаних модулів, найбільший з яких міститиме двоярусні ліжка, кухню, ванну кімнату, лабораторію та зону відпочинку.
Англійський проєкт
Лондонська архітектурна фірма Foster+ Partners представила своє бачення життя на Марсі. Архітектори показали зображення надрукованих на 3D-принтері будинків та автоматизованих транспортних засобів, які одного разу з'являться на Марсі. Будинки площею 93 кв. м, у яких зможуть розміститися до чотирьох астронавтів, будуть побудовані з використанням реголіту, ґрунту та каміння, знайденого на поверхні Марса.