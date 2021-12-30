С маракасами и в сомбреро. В Мексике воскресили рыбу Текилу, вымершую 18 лет назад

Популяцию крошечной рыбы Текила, которая вымерла в дикой природе, восстановили в реке Теучитлан в Мексике.

Еще в 2003 году рыбы Текила, размер которой не превышает 70 мм, исчезла из своей среды обитания в мексиканской реке Теучитлан. После 18 лет упорной работы, ученым удалось восстановить ее популяцию, что открывает новые возможности для восстановления других исчезнувших видов, сообщает Daily Mail.

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Рыба Текила исчезла из естественной среды обитания в результате вторжения в воды реки Теучитлан инвазивных видов и загрязнения самой воды. Теперь же 1500 особей этой рыбы были успешно запущены обратно в реку, в результате проведенной работы по восстановлению популяции учеными из Мичоаканского университета Святого Николаса Идальго в Мексике.

[ + – ] Рыба Текила Фото: Daily Mail

По словам ученых, это важный шаг по восстановлению исчезающих или исчезнувших популяций, особенно в пресноводной среде. Ведь она считается наиболее уязвимой. Виды животных и рыб в этой среде исчезают быстрее, чем наземные или морские обитатели.

"Впервые популяция вымерших рыб была успешно восстановлена в Мексике и это первый шаг к последующим действиям по дальнейшему восстановлению других видов", — говорит Омар Домингес из Мичоаканского университета Святого Николаса Идальго.

[ + – ] 1500 особей рыбы Текилы выпустили в естственную вреду обитания Фото: Daily Mail

Рыбу Текилу ученые много лет использовали для изучения эволюции, биогеографии и методов воспроизводства рыб, поэтому это очень важный вид, говорят ученые. Кроме восстановления самой популяции рыбы, ученым удалось восстановить и нормальное функционирование среды обитания, а именно воды реки Теучитлан. Теперь они чище и в них меньше инвазивных видов.

Для того, чтобы начать восстановление популяции рыбы, мексиканские ученые получили несколько пар рыбы Текилы из Честерского зоопарка в Англии.

В лаборатории Мичоаканского университета исследователи вырастили новую колонию рыб. После этого рыб переместили в искусственные водоемы на территории университета, где создали условия максимально приближенные к природным. За несколько лет, колония рыб выросла до 10 тысяч особей, 1500 из которых и вернули в естественную среду обитания.

"После многих лет упорной работы популяция рыб успешно процветает и размножается быстрыми темпами в реке Теучитлан", — говорит Домингес. "Если бы не рыбы из Честерского зоопарка, то этот вид исчез бы навсегда".