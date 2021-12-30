С маракасами и в сомбреро. В Мексике воскресили рыбу Текилу, вымершую 18 лет назад
Популяцию крошечной рыбы Текила, которая вымерла в дикой природе, восстановили в реке Теучитлан в Мексике.
Еще в 2003 году рыбы Текила, размер которой не превышает 70 мм, исчезла из своей среды обитания в мексиканской реке Теучитлан. После 18 лет упорной работы, ученым удалось восстановить ее популяцию, что открывает новые возможности для восстановления других исчезнувших видов, сообщает Daily Mail.
Рыба Текила исчезла из естественной среды обитания в результате вторжения в воды реки Теучитлан инвазивных видов и загрязнения самой воды. Теперь же 1500 особей этой рыбы были успешно запущены обратно в реку, в результате проведенной работы по восстановлению популяции учеными из Мичоаканского университета Святого Николаса Идальго в Мексике.
По словам ученых, это важный шаг по восстановлению исчезающих или исчезнувших популяций, особенно в пресноводной среде. Ведь она считается наиболее уязвимой. Виды животных и рыб в этой среде исчезают быстрее, чем наземные или морские обитатели.
"Впервые популяция вымерших рыб была успешно восстановлена в Мексике и это первый шаг к последующим действиям по дальнейшему восстановлению других видов", — говорит Омар Домингес из Мичоаканского университета Святого Николаса Идальго.
Рыбу Текилу ученые много лет использовали для изучения эволюции, биогеографии и методов воспроизводства рыб, поэтому это очень важный вид, говорят ученые. Кроме восстановления самой популяции рыбы, ученым удалось восстановить и нормальное функционирование среды обитания, а именно воды реки Теучитлан. Теперь они чище и в них меньше инвазивных видов.
Для того, чтобы начать восстановление популяции рыбы, мексиканские ученые получили несколько пар рыбы Текилы из Честерского зоопарка в Англии.
В лаборатории Мичоаканского университета исследователи вырастили новую колонию рыб. После этого рыб переместили в искусственные водоемы на территории университета, где создали условия максимально приближенные к природным. За несколько лет, колония рыб выросла до 10 тысяч особей, 1500 из которых и вернули в естественную среду обитания.
"После многих лет упорной работы популяция рыб успешно процветает и размножается быстрыми темпами в реке Теучитлан", — говорит Домингес. "Если бы не рыбы из Честерского зоопарка, то этот вид исчез бы навсегда".