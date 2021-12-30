Із маракасами та в сомбреро. У Мексиці воскресили рибу Текілу, яка вимерла 18 років тому

Популяцію крихітної риби Текіла, яка вимерла в дикій природі, відновили в річці Теучітлан у Мексиці.

Ще у 2003 році риба Текіла, розмір якої не перевищує 70 мм, зникла зі свого середовища проживання в мексиканській річці Теучітлан. Після 18 років наполегливої роботи вченим вдалося відновити її популяцію, що відкриває нові можливості для відновлення інших зниклих видів, повідомляє Daily Mail.

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Риба Текіла зникла з природного довкілля внаслідок вторгнення у води річки Теучітлан інвазивних видів і забруднення самої води. Тепер же 1500 особин цієї риби були успішно запущені назад у річку в результаті проведеної роботи з відновлення популяції вченими з університету Мічоаканського Святого Ніколаса Ідальго в Мексиці.

[ + – ] Риба Текіла Фото: Daily Mail

За словами вчених, це важливий крок щодо відновлення популяцій, що зникають або зникли, особливо в прісноводному середовищі. Адже вона вважається найбільш уразливою. Види тварин і риб у цьому середовищі зникають швидше, ніж наземні чи морські жителі.

"Уперше популяція вимерлих риб була успішно відновлена в Мексиці, і це перший крок до подальших дій щодо подальшого відновлення інших видів", — говорить Омар Домінгес із університету Мічоаканського Святого Ніколаса Ідальго.

[ + – ] 1500 особин риби Текіли випустили в природну шкоду проживання Фото: Daily Mail

Рибу Текілу вчені багато років використовували для вивчення еволюції, біогеографії та методів відтворення риб, тому це дуже важливий вид, кажуть учені. Крім відновлення самої популяції риби, вченим вдалося відновити й нормальне функціонування довкілля, а саме води річки Теучітлан. Тепер вони чистіші, і в них менше інвазивних видів.

Щоб почати відновлення популяції риби, мексиканські вчені отримали кілька пар риби Текіли з Честерського зоопарку в Англії.

У лабораторії Мічоаканського університету дослідники виростили нову колонію риб. Після цього риб перемістили в штучні водоймища на території університету, де створили умови максимально наближені до природних. За кілька років колонія риб виросла до 10 тисяч особин, 1500 із яких і повернули в природне місце існування.

"Після багатьох років наполегливої роботи популяція риб успішно процвітає та розмножується швидкими темпами в річці Теучітлан, — говорить Домінгес. — Якби не риби з Честерського зоопарку, то цей вид зник би назавжди".