20-тонный "военный спутник" РФ может рухнуть на Землю в ближайшее дни (фото, видео)

Ракетный блок "Персей" застрял на низкой орбите — и сейчас над Землей летает 20 неуправляемых тонн груза, которые упадут рано или поздно.

Макет военного спутника российского производства, испытательный запуск которого на этой неделе назвали "успешным", может упасть из-за возникшей неисправности в ракетном блоке. Об этом сообщает The Daily Mail.

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В понедельник, 27 декабря, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель нового поколения "Ангара А5". Точный ее вес неизвестен, но весь полезной нагрузки, разгонного блока и топлива, предположительно, превышает 20 тонн. После отделения от ракеты-носителя все это должно было оказаться на высоте 35 800 км. Сообщется, что Роскосмос планировал провести имитацию доставки спутника на ГСО.

[ + – ] Видео: Минобороны РФ | Пуск ракеты "Ангара-А5".

[ + – ] Пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк Фото: пресс-служба Роскосмоса [ + – ] Новая ракета-носитель [ + – ] Ракеты-носитель "Ангара-А5" [ + – ] Ракета-носитель нового поколения

Однако несмотря на то, что запуск был "безупречным", в верхней части разгонного блока "Персей" возникла поломка после ее отделения по прошествии 12 минут полета. И предполагаемый спутник не достиг своей орбиты.

Ракетный блок "Персей" застрял на низкой орбите вместе с макетом полезной нагрузки. И сейчас над Землей летает 20 неуправляемых тонн груза, которые упадут рано или поздно.

Отмечается, что двигатель "Персея" в ходе испытательной миссии должен был включиться пять раз, однако уже на втором "дал сбой".

Эксперты допускают, что 20-тонный груз может упасть на Землю в течение ближайших недель и повезет, если в Тихий океан.

Этот инцидент можно считать первой масштабной аварией при запуске у Роскосмоса за последние три года. Если бы ракета-носитель выводила на орбиту реальный спутник, а не макет (т.н. полезную нагрузку), он бы уже был потерян.

Ракете-носителю "Ангаре А-5" отводится важнейшая роль в планах РФ по выводу на орбиту современных шпионских и навигационных спутников и полетах на Луну.

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